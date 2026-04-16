La empresa del marido de Aagesen recibe ayudas del Gobierno para promocionarse en Hispanoamérica

La empresa del marido de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ganará visibilidad en Latinoamérica gracias al propio Ejecutivo del que ella forma parte. Esta startup verde ha sido seleccionada por el ICEX, organismo dependiente del Ministerio de Economía, para participar en una charla técnica sobre depuraciones organizada de la mano del portal aguasresiduales.info, tal y como ha revelado OKDIARIO.

En concreto, la firma Te Consulting House 4 Plus SL (teCH4+), de la que Diego Fernández-Polanco, marido de Aagesen, es cofundador y administrador, ha sido seleccionada por el ICEX, es decir, por el Gobierno, para participar junto a otras dos empresas en una «conferencia virtual» sobre aguas residuales el próximo 28 de abril. La ponencia on-line lleva por título Soluciones para la optimización del tratamiento y la gestión de lodos de la depuración.

En la documentación oficial de esta convocatoria, consultada por este periódico, se dice que el portal aguasresiduales.info es un medio digital especializado de referencia en España en el ámbito del

tratamiento de aguas residuales y lodos, «con capacidad acreditada de convocatoria de público técnico cualificado y experiencia en la organización y difusión de jornadas técnicas online en este ámbito».

Junto a ello, la letra pequeña añade: «Según información de aguasresiduales.info, entre un 30 y un 35% de los inscritos para visualizar los webinars son de Latinoamérica». De esta manera, en la próxima de estas jornadas técnicas, el marido de Aagesen tendrá acceso al mercado latinoamericano. Y será a través de la mediación del Gobierno al que pertenece su propia esposa. Este procedimiento lleva la firma de Pablo Conde Díez del Corral, director general de Desarrollo de Negocio Internacional de ICEX.

En la web de este organismo (antes conocido como Instituto Español de Comercio Exterior), se dice que la conferencia virtual del 28 de abril, que será de 75 minutos de duración (20 por cada ponente), «brindará la oportunidad a tres empresas españolas de presentar sus soluciones y algún caso de éxito». Una de esas empresas es la del marido de la vicepresidenta tercera del Gobierno, donde también trabaja su hermano pequeño, Erik Aagesen, como director técnico.

El ingeniero Diego Fernández-Polanca se encargará de impartir la ponencia con el título Digestión anaerobia avanzada: tecnología de hidrólisis térmica. La presentación del evento correrá a cargo de Virginia Villanueva, jefa del sector Agua del Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático del ICEX. Las otras dos empresas seleccionadas para intervenir son Poseidon Water Services SL y Acqua-e Group.

Cartel de la jornada organizada por el ICEX con el marido de Aagesen.

Asimismo, el ICEX enmarca esta iniciativa «en el ejercicio de sus funciones de apoyo a la internacionalización de la empresa española», por lo que considera «necesario impulsar acciones de difusión técnica que permitan visibilizar el conocimiento, las capacidades tecnológicas y las soluciones innovadoras desarrolladas por empresas españolas del sector del agua, facilitando su posicionamiento ante prescriptores, operadores y decisores internacionales».

Según el Ejecutivo, los criterios para la selección de las tres empresas participantes fueron los siguientes: uno, ser tecnologías que permiten optimizar el tratamiento y la posterior gestión de lodos resultantes de la depuración de aguas residuales; segundo, ser soluciones desarrolladas e implementadas; tercero, el carácter innovador de la solución; cuarto, escalabilidad y proyección internacional de las soluciones, y quinto, prioridad a pymes frente a grandes empresas.

Además, el organismo del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno, especifica que la organización de esta jornada técnica online especializada «constituye un instrumento eficaz en línea con los objetivos de ICEX y su estrategia de promoción sectorial de alcance internacional, al permitir la divulgación de contenidos técnicos de alto valor añadido por parte de empresas españolas, con un formato ágil y accesible». En este contexto, ICEX se comprometió a «difundir la información para promocionar el webinar», dando así visibilidad a la empresa del marido de la ministra.

Dinero público

Esta startup verde del esposo de Sara Aagesen ha recibido sustanciosas ayudas económicas del Gobierno de Pedro Sánchez que suman al menos 375.900 euros, como ha publicado OKDIARIO.

Entre ellas, figura una subvención de 204.600 euros a través del Ministerio de Ciencia para el desarrollo del Proyecto Advisor. Esta ayuda la recibió formando parte de un consorcio que se hizo con una subvención total de 702.487 euros. Esta asignación tuvo lugar en diciembre de 2018. En esa fecha, Sara Aagesen ya era asesora de Teresa Ribera en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Posteriormente, ocupando ya el cargo de secretaria de Estado de Energía, la empresa de su marido percibió 171.300 euros del Gobierno en dos subvenciones (6.000 euros del Ministerio de Transformación Digital y otros 39.900 del Ministerio de Industria) y un préstamo (125.400 euros del Ministerio de Ciencia).

También Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU, otra empresa vinculada en este caso al hermano mayor de la ministra, Harald Aagesen, ha conseguido contratos del Ejecutivo de Sánchez por más de 2,8 millones de euros. En total, los negocios de la familia Aagesen han obtenido más de 3 millones del Gobierno desde mediados de 2018.