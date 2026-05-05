China da un paso más para controlar el mapa y confirma su primera base militar en el exterior en un punto clave donde podría empezar la Tercera Guerra Mundial

China quiere reescribir el mapa militar del mundo y para ello ha abierto la primera base militar en el exterior del país. El Ejército Popular de Liberación de China, que poco a poco se va convirtiendo en una de las armadas militares más potentes del mundo, se ha asentado en Yibuti, un pequeño país situado en el cuerno de África y que es uno de los puntos más militarizados del planeta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la base militar de China a miles de kilómetros del país.

China sigue armándose mientras Estados Unidos es protagonista de una guerra de desgaste con Irán que sigue en punto muerto mientras Donald Trump negocia la paz con los ayatolás. Mientras tanto, el objetivo del presidente americano está en habilitar el estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra circulaba el 20% del petróleo mundial y cuyo bloqueo por parte del gobierno iraní ha sido un golpe para la economía mundial.

Mientras dura la guerra de Irán, desde China siguen armándose para convertirse en la primera potencia mundial también en lo militar. A su fuerza comercial, el gigante asiático también ha hecho una apuesta en los últimos años por la tecnología y por ello no es raro ver a diario una publicación con un nuevo avance tecnológico de un país que está haciendo una fuerte inversión en esta materia. Y también en la militar, ya que en los últimos años se está armando ante el temor a una posible guerra que se vislumbra en el horizonte.

Con el objetivo de poder reescribir el mapa militar del mundo, China ha abierto recientemente su primera base militar en el exterior, que está en uno de los puntos más estratégicos del mundo en lo que respecta al apartado comercial y militar. Este lugar es Yibuti, un pequeño país situado en el cuerno de África y que está considerado como uno de los más militarizados del mundo. Así que esta decisión del Ministerio de Defensa chino no es baladí: todo forma parte de una estrategia.

La primera base militar de China en el exterior

La primera base militar de China en el exterior está ubicada en el país de Yibuti y fue en el año 2017 cuando el Ministerio de Defensa inauguró el primer centro logístico naval en este país, a pocos kilómetros del Campamento Lemonnier de Estados Unidos. Y es que este territorio situado en el cuerno de África no se considera la zona más militarizada del mundo por casualidad, ya que actualmente en la zona están países como Estados Unidos, Italia, Francia y Japón. Alemania y España también tienen efectivos militares desplegados en el país.

¿Y por qué es importante Yibuti? Todo tiene que ver con su situación, ya que controla el estrecho por donde pasan el petróleo, mercancías y rutas que conectan a tres continentes a la vez. Concretamente, este país está situado junto al estrecho de Bab el-Mandeb, un corredor marítimo que conecta el océano Índico con el mar Rojo y el canal de Suez. Es decir, por ahí circula el 12% del comercio global y una gran parte del petróleo que se comercializa por vía marítima con Europa y Asia.

Así que, con el objetivo de proteger el canal de Suez, que tiene gran importancia históricamente porque es una ruta comercial clave entre Asia y Europa, China ya acumula 2.000 tropas en el país, siendo la segunda mayor presencia militar en la zona. La página web Global Security también aporta más detalles sobre la base militar de China que está diseñada «para resistir un ataque directo». «Está construida de forma fortificada con capas de defensas que parecen casi medievales, como un fuerte colonial moderno», cuenta el analista HI Sutton sobre la primera base militar de China en el exterior.