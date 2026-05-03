Europa cada vez está perdiendo más terreno en competitividad con respecto a EEUU y China. De igual forma, en los últimos años su brecha de renta per cápita con EEUU se ha ampliado aún mucho más. Así, en la actualidad, Estados Unidos lidera el crecimiento en términos reales a nivel global en la guerra comercial, seguido de China desde 2019, momento en que superó a la UE.

Además, la diferencia de riqueza media por persona entre la UE y EEUU está aumentando. «La brecha per cápita de la UE respecto a Estados Unidos se ha ampliado, sobre todo, desde la crisis financiera (de la que Estados Unidos se recuperó más rápido) y aún más tras la pandemia, reflejo del bajo crecimiento -incluso estancamiento- de la UE y la dificultad de ganar competitividad a nivel global», se advierte en el Informe sobre la Gobernanza de la UE, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de España.

Por su parte, en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), la posición relativa de Europa ha empeorado progresivamente frente a ambos desde el año 2000, sólo ralentizado en 2020 por la pandemia. En 2017, China superó a Estados Unidos y la UE, y, desde entonces, se ha convertido en la primera potencia mundial.

Europa pierde cuota de mercado

De igual forma, otro de los puntos del informe que llama la atención es que, en términos comparativos de cuota de mercado a nivel mundial, la UE ha perdido posiciones respecto a principios de siglo. En el año 2000, casi el 20% de las exportaciones mundiales de bienes tenían su origen en la UE, mientras que en 2024 sólo el 14,6% del total procedían de la UE, estando todavía por delante de Estados Unidos (10,8%), pero ya detrás de China que, especialmente en la última década, ha incrementado su participación en el comercio mundial de bienes y, hoy día, es el primer exportador a nivel mundial gracias a su competitiva y creciente especialización en sectores de alto valor añadido.

Por su parte, en el comercio de servicios, según el informe, la UE mantiene su liderazgo, con una cuota del 19% (casi una quinta parte del total de exportaciones de servicios a nivel global) frente al 13% de Estados Unidos o el 5% de China. De esta forma, la UE desempeña un papel fundamental en la oferta mundial de servicios de mercado, entre los que destacan los servicios empresariales, que canaliza una cuarta parte del total de dichas exportaciones. Este segmento engloba, entre otros, servicios de consultoría, gestión, técnicos y comerciales, así como actividades de investigación y desarrollo. Todo ello redunda en una balanza comercial excedentaria, tanto de servicios turísticos como no turísticos.

En resumen, el informe señala que Estados Unidos y China lideran el crecimiento global, mientras la UE muestra un crecimiento bajo o incluso estancado, lo que ha ampliado la brecha de renta per cápita con EEUU y reducido su peso relativo en la economía mundial.