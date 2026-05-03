FCC prevé disparar su cifra de negocios un 8,2% en este 2026 y lograr un margen de Ebitda del 7,9%, según sus últimos informes financieros publicados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Unas previsiones a las que ya está apuntando tras presentar unos resultados más que positivos durante el primer trimestre de este año. No obstante, el informe elaborado por EY refleja una ligera desaceleración en 2027.

En concreto, estos augurios señalan que la constructora podría aumentar su cifra de negocios tan sólo un 0,6% en 2027, mientras que en 2028 se incrementaría un 1,5% en términos interanuales.

«Por su parte, el margen de Ebitda proyectado es el 7,9% para el ejercicio 2026, del 7,1% para el 2027 y el 7,3% para el 2028», afirma. «En los periodos posteriores», el informe «proyecta un crecimiento vegetativo a nivel del resultado antes de impuestos igual al 2%».

FCC en 2026

Así, la empresa prevé crecer con fuerza en 2026, aunque en España esa evolución no será muy destacada: «Se prevé un crecimiento moderado en España, fundamentado en la puesta en marcha de nuevos contratos y la participación en todas las licitaciones estratégicas y rentables».

Las previsiones señalan que la empresa podrá renovar, por lo menos, el 90% de los contratos de «recogida de residuos y limpieza viaria» que mantuvo en 2025. Además, también prevé «una captación de nuevos contratos cercana al 20%». «El crecimiento estará impulsado por la obligatoriedad de aplicar la legislación vigente sobre residuos en municipios de menor población», señala el informe.

«En el tratamiento de residuos», FCC aprovechará «las oportunidades generadas por los nuevos Planes Directores de Residuos de las Comunidades Autónomas». «Para residuos industriales, el objetivo es diversificar los tipos de tratamiento y ampliar la cartera de servicios para grandes clientes», asegura.

En el área de Servicios Medioambientales, en los países donde opera, «el sector se encuentra en proceso de transformación, debido principalmente a las exigencias de carácter medioambiental de cada país derivadas de las Directivas Europeas (nuevas oportunidades basadas en los ambiciosos objetivos marcados por la Unión Europea en relación con la economía circular y el cambio climático)». Por ello, los nuevos servicios de la empresa «se centrarán en la eficiencia energética, la movilidad urbana y las ciudades inteligentes».

«En Portugal, destacan las oportunidades en el tratamiento de residuos industriales y la eliminación de residuos urbanos. El Grupo contempla cualquier oportunidad de crecimiento, incluso inorgánico, especialmente si aporta valor añadido», afirma.

Por su parte, «en Francia, la estrategia se centra en el crecimiento de la recogida de residuos y la limpieza viaria, además de aprovechar oportunidades en la valorización energética de residuos».

«La labor de desarrollo de negocio en el área de valorización energética de residuos se espera que produzca resultados positivos en el corto y medio plazo», explica.

Resultados del primer trimestre

En el primer trimestre, FCC incrementó su beneficio neto atribuido un 11,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta ganar 65,8 millones de euros. Estos resultados positivos se deben a la «buena contribución» de todas las áreas de negocio. Además, la empresa, a diferencia de muchas otras, ha salido reforzada de la revalorización del tipo de cambio del euro frente a diversas monedas.

Por otro lado, la compañía consiguió unos ingresos de 2.398,8 millones de euros entre enero y marzo, es decir, un aumento del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esto se debió, especialmente, al buen desempeño del área de construcción, que se vio reforzado por la contribución de las adquisiciones realizadas en 2025 en el área de Medio Ambiente, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.