FCC incrementó su beneficio neto atribuido un 11,9% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta ganar 65,8 millones de euros, según ha informado la compañía este jueves a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos resultados positivos se deben a la «buena contribución» de todas las áreas de negocio. La empresa, a diferencia de muchas otras, ha salido reforzada de la revalorización del tipo de cambio del euro frente a diversas monedas.

De esta forma, el tipo de cambio influyó de forma positiva en el incremento del beneficio de la constructora, pues generó un impacto favorable en el epígrafe de otros resultados financieros de 28,2 millones de euros.

Por otro lado, la compañía consiguió unos ingresos de 2.398,8 millones de euros entre enero y marzo, es decir, un aumento del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esto se debió, especialmente, al buen desempeño del área de construcción, que se vio reforzado por la contribución de las adquisiciones realizadas en 2025 en el área de Medio Ambiente, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

Resultados de FCC

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se incrementó un 6,5%, hasta alcanzar los 345,5 millones de euros, aunque el margen operativo bruto descendió medio punto porcentual hasta el 14,4%, debido al mayor peso del área de Construcción, que es la división con unos márgenes de actividad más bajos que las áreas utilities de la compañía.

El segmento de Medio Ambiente facturó 1.195 millones de euros, un 7% más, con un margen del 15,6%; el de Agua retrocedió un 0,5%, hasta los 420 millones, aunque con un margen del 22,9%; y Concesiones creció un 11,2%, con 24 millones y un margen del 61,5%.

Por su parte, la construcción elevó un 22% sus ingresos, hasta los 765 millones de euros, con un margen del 5,4%, representando España el 48% del total, el resto de Europa un 21%, América un 24% y Oriente Medio, África y Australia un 7,2%.

En España, los ingresos de construcción avanzaron un 40% debido al mayor ritmo de ejecución en proyectos como el Nou Mestalla (Valencia); en Europa disminuyeron un 17% por el menor avance en las autopistas de Holanda y de las instalaciones ferroviarias en Rumanía, junto con la terminación de la autopista de Gales; y en América aumentaron un 38% por los contratos adjudicados en 2025 en Canadá y Nueva York; y en Oriente Medio, África y Australia se dispararon un 46% por el estadio de Qiddiya (Riad) y un proyecto de viviendas sociales en Cairns (Australia).

La cartera de proyectos de la compañía alcanzó en el primer trimestre los 54.176,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% respecto al cierre del mismo periodo del año anterior, liderado por el área de negocio del ciclo integral del agua.

El patrimonio neto de FCC aumentó un 2,7% a cierre de marzo, hasta los 4.871,5 millones de euros, gracias al aumento del resultado del grupo en este trimestre, y la deuda financiera neta ascendió a 2.566 millones, un 11,5% más debido a la combinación de las inversiones realizadas en el periodo por un total de 178,4 millones de euros, tanto en renovación y desarrollo de nuevos contratos como por la expansión estacional del capital circulante.