El nuevo paso en su estrategia de desarrollo y transparencia de FCC enviro se ha visto reflejado en su segunda Memoria de Sostenibilidad, correspondiente al ejercicio 2024.

El documento recoge con detalle los avances, logros y desafíos superados por la compañía en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza, consolidando su posición como referente en el sector de servicios medioambientales.

FCC enviro afirma que esta nueva publicación consolida la posición de la compañía como referente en el sector internacional de servicios medioambientales.

Futuro más limpio, justo y resiliente

La estrategia de desarrollo y transparencia de FCC enviro se refleja en el compromiso firme manifestado por Iñigo Sanz, consejero delegado. Según sus palabras, «esta segunda Memoria refleja nuestro compromiso continuado con la transformación del sector medioambiental».

El ejecutivo ha subrayado que la compañía no sólo cumple estándares establecidos, sino que lidera con hechos e innovación en la construcción de un futuro más limpio, justo y resiliente.

Trayectoria con alcance global

Según la compañía, FCC enviro representa uno de los principales grupos globales especializados en soluciones medioambientales. Con una trayectoria que se remonta a 1911, la compañía atiende a clientes públicos y privados en doce países distribuidos entre Europa y América. La experiencia acumulada durante 125 años se traduce en una oferta integral de servicios de alta calidad.

Los servicios que ofrece FCC enviro abarcan desde la recogida, tratamiento, reciclaje y valorización energética de residuos. La compañía también realiza limpieza viaria y de playas, mantenimiento de redes de alcantarillado, recuperación de suelos contaminados y conservación de zonas verdes. Todo ello bajo un firme compromiso con la calidad, la innovación y la excelencia operativa.

El alcance de las operaciones de FCC enviro es verdaderamente global y significativo. La compañía atiende a 78 millones de personas distribuidas en 5.650 municipios alrededor del planeta. Además, anualmente gestiona aproximadamente veintisiete millones de toneladas de residuos, consolidándose como gestor de recursos clave.

Nuevos estándares de transparencia y rigor

La Memoria de Sostenibilidad 2024 representa un salto cualitativo en la adopción de Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS). Este avance supone para la compañía un compromiso renovado con la transparencia, el rigor y la comparabilidad internacional en materia de sostenibilidad. Desde la empresa señalan que este nuevo documento establece una base sólida para futuras publicaciones.

Sobre la base de la primera edición, esta nueva memoria pone el foco en acciones concretas implementadas durante el ejercicio. FCC enviro documenta objetivos medibles alcanzados y la evolución en áreas estratégicas clave como la descarbonización de la actividad empresarial. La narrativa es clara, accesible y alineada con las mejores prácticas internacionales.

La estrategia de la empresa abarca tres pilares fundamentales en su visión de sostenibilidad. La promoción activa de la economía circular constituye un eje estratégico de primer orden. El desarrollo del talento interno completa esta visión integral de transformación sostenible empresarial.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Como firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, FCC enviro reafirma su compromiso inquebrantable con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta nueva memoria no solo da cuenta de los avances realizados durante 2024. La compañía proyecta una visión clara de futuro en la que se consolida como actor clave en la construcción de ciudades.

La empresa destaca que contribuye activamente a mejorar la calidad de vida de las personas y la salud del planeta y se posiciona como constructor de ciudades más limpias, resilientes y prósperas en los mercados donde opera. Este compromiso transversal vertebra cada una de las actividades desarrolladas por la organización.

La visión de FCC enviro para las próximas décadas mantiene el enfoque en la innovación sostenible. La compañía continúa avanzando con paso firme hacia objetivos ambiciosos de descarbonización.