Vox carga contra la UE al centrar la violación en el consentimiento: «Cometerán el mismo error que Sánchez»

Fuerte polémica en el seno del Parlamento Europeo (PE) ante lo que podría ser el germen de una ley comunitaria similar a la Ley del sólo sí es sí, tras el respaldo de este martes al informe impulsado por el grupo socialista que reclama a la Comisión tipificar la violación basada en la ausencia de consentimiento como un delito en el conjunto de la Unión Europea (UE). Así lo ha advertido el jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, quien denuncia que se «cometerá el mismo error» que el Gobierno de España.

Desde Vox argumentan que las eurodiputadas que impulsaron el informe finalmente aprobado «han reivindicado como horizonte la Ley del sólo sí es sí», aludiendo a la intervención de la socialdemócrata sueca Evin Incir, ponente de la comisión de Libertades Civiles, y critican que la delegación española del PP lo haya apoyado.

El texto ha sido aprobado con los votos en bloque del PP europeo, lo que ha servido a Podemos para blanquear los efectos de la Ley del solo sí es sí en España, que conllevó a una reforma del Código Penal. Por contra, el grupo Patriots lo ha rechazado en bloque.

Para Vox, la UE se encamina a replicar el «mismo error que Sánchez», mientras el PP excusa su voto a favor señalando que «no se ha aprobado una ley, sino un informe». «El objetivo que se busca es armonizar la definición de consentimiento en todos los estados miembros de la UE, dado que algunos con códigos penales más obsoletos no lo contemplan», señalan fuentes populares a OKDIARIO.

El ‘consentimiento’ en la Unión Europea y Podemos

Desde Vox han arremetido contra el PP al criticar que respalden un informe parlamentario que defiende una normativa «calcada al espíritu de la polémica ley del sólo sí es sí impulsada en España por la entonces ministra Irene Montero». El jefe de la delegación de Vox en Europa, Jorge Buxadé, ha denunciado en el Parlamento que la ley «causó la liberación de más de doscientos agresores sexuales y rebajó las penas de más de 1200 criminales».

Por su parte, la ex ministra de Igualdad e impulsora de la ley española, Irene Montero ha reivindicado en redes sociales el «modelo impulsado en España», presentándolo como un avance en derechos feministas a escala europea, en un contexto de debate político sobre la armonización de las legislaciones en la UE. Además desde la delegación de Podemos han aprovechado para felicitar al PP que votara a favor de centrar la violación en el consentimiento.

Hoy el Parlamento Europeo aprueba la misma definición de “consentimiento” que la Ley Sólo sí es sí. Abrimos camino y hoy quienes organizaron una brutal oposición en España ven como Europa les dice a todas las mujeres que sin consentimiento, es agresión. Solo sí es sí 💜 — Irene Montero (@IreneMontero) April 28, 2026

La propuesta aprobada este martes fue rechazada en 2024 por sus dudas respecto al encaje legal. De este modo, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) abogan por que el Ejecutivo comunitario presente una nueva propuesta para la definición común del delito de violación «basada en la ausencia de consentimiento libre, informado y revocable”.

Así las cosas, el informe aprobado por 447 votos a favor, 160 en contra y 43 abstenciones advierte de que el consentimiento debe evaluarse «en su contexto», por ejemplo, en situaciones de inconsciencia, intoxicación, sumisión química, enfermedad, discapacidad o vulnerabilidad, para contemplar la posibilidad de respuestas por «congelación» o «falsas», es decir, por reacción al trauma.

«Es moral y jurídicamente inaceptable que las mujeres no estén protegidas por leyes de sólo sí es sí en toda la UE. Llevamos años pidiendo una definición europea común de violación, y aunque el Consejo impidió que se incluyera en la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, cada vez más gobiernos reconocen la necesidad de este enfoque», ha declarado la ponente del texto parlamentario por parte de la comisión de Libertades Civiles, la socialista sueca Evin Incir.

En este contexto, el informe avalado por el pleno de la Eurocámara insta a los Estados miembro que aún no cuentan con definiciones de violación a partir del uso de la fuerza o violencia, que den el paso y lo hagan basándose en normas internacionales como el Convenio de Estambul, que la UE ya ratificó en 2023.

Frente al texto aprobado, Vox defendió una Resolución Alternativa que rechazaba la armonización forzada de las legislaciones penales nacionales, denunciaba la falta de base jurídica en los Tratados para esta iniciativa, así como defendía la presunción de inocencia y exigía medidas concretas y eficaces: «ejecución efectiva de sentencias, expulsión de agresores sexuales extranjeros no comunitarios condenados, refuerzo del control de fronteras y cooperación judicial real entre Estados miembros».