Los aviones que Ryanair tiene en Berlín serán trasladados a países como «Italia y Polonia» porque sus gobiernos apoyan «la reducción de impuestos», según ha asegurado Malta Air, perteneciente a la aerolínea irlandesa, en un comunicado interno al que ha accedido OKDIARIO. De esta forma, la compañía va a cerrar la base de la capital de Alemania por subir las tasas aeroportuarias y se va a llevar los aeroplanos a lugares «más competitivos», dejando alrededor de 230 empleos en el aire.

«Malta Air tiene la intención de reasignar las aeronaves con base en Berlín a mercados europeos más competitivos (incluidos Italia y Polonia)», ha desvelado la compañía en dicho comunicado.

En ese sentido, la aerolínea quiere llevar esos vehículos aéreos a lugares en los que «los gobiernos, las autoridades regionales y los aeropuertos están apoyando activamente el crecimiento del tráfico mediante la reducción de impuestos y costos de acceso».

La empresa explica que su retirada de Berlín «se debe a los costes poco competitivos, incluido el aumento del 50% en las tasas aeroportuarias desde 2019 y un aumento adicional previsto del 10%».

«La aviación alemana es sumamente poco competitiva, y estos costos de acceso exorbitantes han provocado que el tráfico aéreo alemán sólo se haya recuperado hasta el 89% de los niveles previos a la Covid-19», ha argumentado la compañía.

«Esto ha conllevado tarifas aéreas más altas para los pasajeros alemanes, menor conectividad, pérdida de empleos y reducción del turismo y el comercio», ha defendido. «Malta Air ahora tiene casi la mitad del número de aeronaves con base en Alemania desde el pico previo a la Covid-19», ha lamentado.

Ryanair se lleva sus aviones de Berlín

En el mismo comunicado interno, Ryanair lamenta «sinceramente el cierre previsto» de su base en la capital alemana. «Comprendemos que esta noticia es decepcionante para todos ustedes; sin embargo, mantenemos nuestro compromiso de apoyar el empleo continuo atendiendo las solicitudes de preferencia de base en toda la red de Malta Air donde existan vacantes», asegura a sus trabajadores.

Es decir, la aerolínea va a tratar de buscar alternativas para esos empleados que se han quedado en la estacada por el cierre de la base alemana. En cada avión, de media, hay alrededor de 5,4 dotaciones de tripulación, por lo que, multiplicado por los siete aviones que va a retirar Ryanair de Berlín, son 38 las dotaciones que se ven perjudicadas. Cada dotación se compone de dos pilotos (un comandante y un copiloto) y cuatro TCPs. Es decir, «76 pilotos y 152 TCPs (tripulantes de cabina)», según fuentes de la empresa.

No obstante, esto es una estimación mínima, pues si se tiene en cuenta «que hay gente con reducciones de jornada, jornada parcial, cuidado de menores, maternidad/paternidad, cuidado de dependientes» y situaciones similares, el número de empleados es mayor.

Estos trabajadores de la aerolínea irlandesa se encuentran en el mismo limbo que tuvieron que sufrir los que pertenecían a la base de Santiago de Compostela. Estas personas tuvieron que ser reubicadas, muchas lejos de su hogar, generando un gran desconcierto.

En aquella ocasión, los pilotos afectados se movieron a las bases de Málaga y Alicante, tal y como desveló en exclusiva OKDIARIO, gracias a un convenio que les era más o menos favorable. Y es que la compañía tuvo que pagar su desplazamiento y el de su familia.