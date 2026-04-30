Los casi 230 empleados de Ryanair de la base de Berlín temen por su futuro tras anunciar la compañía que se va a retirar de este aeropuerto el próximo 24 de octubre, según explican a OKDIARIO fuentes de la aerolínea. En concreto, la compañía se va a llevar de allí siete aviones, por lo que hay «38 dotaciones completas de tripulación afectadas». Estas personas están sintiendo un gran desconcierto, similar a lo que sucedió cuando la empresa retiró su base de Santiago de Compostela en España.

En cada avión, de media, hay alrededor de 5,4 dotaciones de tripulación, por lo que, multiplicado por los siete aviones que va a retirar Ryanair de Berlín, son 38 las dotaciones que se ven perjudicadas. Cada dotación se compone de dos pilotos (un comandante y un copiloto) y cuatro TCPs. Es decir, «76 pilotos y 152 TCPs (tripulantes de cabina)», según las mismas fuentes.

No obstante, esto es una estimación mínima, pues si se tiene en cuenta «que hay gente con reducciones de jornada, jornada parcial, cuidado de menores, maternidad/paternidad, cuidado de dependientes» y situaciones similares, el número de empleados es mayor.

Estos trabajadores de la aerolínea irlandesa se encuentran en el mismo limbo que tuvieron que sufrir los que pertenecían a la base de Santiago de Compostela. Estas personas tuvieron que ser reubicadas, muchas lejos de su hogar, generando un gran desconcierto.

En aquella ocasión, los pilotos afectados se movieron a las bases de Málaga y Alicante, tal y como desveló en exclusiva OKDIARIO, gracias a un convenio que les era más o menos favorable. Y es que la compañía tuvo que pagar su desplazamiento y el de su familia.

Ryanair abandona Berlín

Con todo, el problema que tiene Ryanair en esta ocasión está relacionado con el aumento de las tasas aeroportuarias y con un gran desacuerdo con las autoridades alemanas. Por ello, no está claro que sea posible reubicar en el propio país a todas estas personas.

En un comunicado interno de Malta Air (perteneciente a la aerolínea irlandesa), la empresa explica que su retirada de Berlín «se debe a los costes poco competitivos, incluido el aumento del 50% en las tasas aeroportuarias desde 2019 y un aumento adicional previsto del 10%». «La aviación alemana es sumamente poco competitiva, y estos costos de acceso exorbitantes han provocado que el tráfico aéreo alemán sólo se haya recuperado hasta el 89% de los niveles previos a la Covid-19», ha argumentado la compañía.

«Esto ha conllevado tarifas aéreas más altas para los pasajeros alemanes, menor conectividad, pérdida de empleos y reducción del turismo y el comercio», ha defendido. «Malta Air ahora tiene casi la mitad del número de aeronaves con base en Alemania desde el pico previo a la Covid-19», ha lamentado.

De esta forma, la compañía ha recordado que se ha visto obligada a «cerrar bases en Frankfurt, Bremen, Hamburgo, Düsseldorf y Stuttgart». «Berlín se enfrenta a un desafío particular, con una caída de las aeronaves con base de un máximo de 13 aeronaves a solo siete en la actualidad», ha detallado.

«Como resultado de los aumentos injustificados y excesivos de tarifas del Aeropuerto de Berlín (50%) desde 2019, este solo ha recuperado el 70% de su tráfico previo a la Covid-19, lo que representa uno de los peores resultados aeroportuarios de toda Europa», ha asegurado la aerolínea.

«Berlín también enfrenta desafíos operativos debido a un toque de queda estricto y a la inevitable interrupción e incertidumbre causadas por la incapacidad del sindicato VC para negociar un convenio colectivo de pilotos, lo que convertirá a Alemania en un mercado poco atractivo para futuras inversiones», ha argumentado.

«A pesar de los repetidos esfuerzos por impulsar una reforma de costos significativa tanto a nivel nacional como aeroportuario, no se ha logrado un progreso suficiente para permitirnos continuar operando de manera sostenible desde Berlín», ha sentenciado la compañía.