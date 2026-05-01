China rompe todos los récords de ingeniería con una estructura sacada de una película: la mayor megaconstrucción eléctrica de la historia

El Ning Yuan Dian Kun, la nueva megaconstrucción 100% eléctrica de China, ya opera entre los puertos de Ningbo-Zhoushan y Jiaxing, en la provincia de Zhejiang. Con 127,8 metros de eslora y capacidad para 742 contenedores, se posiciona como el mayor buque eléctrico de su categoría construido hasta la fecha. Gracias a su sistema de propulsión, basado en 10 baterías modulares que suman cerca de 19 MWh, representa un gran paso cualitativo en la electrificación del transporte marítimo a nivel global. Según la operadora Ningbo Ocean Shipping, el Ning Yuan Dian Kun puede evitar la emisión de hasta 1.462 toneladas de CO₂ al año.

La embarcación incorpora motores síncronos de imanes permanentes de 875 kW optimizados para maximizar la eficiencia, junto con un sistema dual de recarga que combina conexión a red de alta tensión con intercambio rápido de baterías, reduciendo significativamente los tiempos de parada. Además, su diseño aerodinámico permite disminuir la resistencia al viento entre un 15% y un 20%, y cuenta con sistemas de navegación inteligente, como la evasión automática de colisiones y el control integrado mediante plataformas en la nube.

La megaconstrucción eléctrica china que sorprende al mundo

#xuatnhapkhau #shipping #containership #chinashipping ♬ оригинальный звук – yadzu @vietnampostlogistics 🗓️Ngày 15/4/2026, tàu Ning Yuan Dian Kun chính thức rời Ningbo-Zhoushan đi Jiaxing 📍đánh dấu việc Trung Quốc đưa vào khai thác thương mại tàu container thuần điện, thông minh, cỡ 10.000 tấn lớn nhất thế giới hiện nay. 📌 Thông số chính • Sức chở: 742 TEU • Chiều dài: 127,8 m • Chiều rộng: 21,6 m • Chiều cao mạn: 11,5 m • Mớn nước tối đa: 8,5 m • Pin: 10 bộ pin dạng container • Tổng dung lượng pin: ~20.000 kWh • Hệ động lực: thuần điện, không đốt nhiên liệu hóa thạch khi khai thác tuyến ven bờ #logistics

El Ning Yuan Dian Kun realizó su viaje inaugural el pasado 15 de abril de 2026 entre el puerto de Ningbo-Zhoushan y el puerto de Jiaxing en Zhapu; no se trata de una prueba piloto, sino de un buque plenamente integrado en la logística diaria. Esta megaconstrucción eléctrica china, diseñada por Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute (SDARI) y desarrollada por Ningbo Ocean Shipping, funciona mediante baterías con 10 módulos cada una, los cuales suman alrededor de 19 a 20 MWh de capacidad total, alimentando dos motores eléctricos de 875 kW cada uno.

Explicado de una manera sencilla, el buque transporta «contenedores de energía» además de carga, algo que permite sustituir el combustible convencional por electricidad. Asimismo, la tecnología de intercambio rápido de baterías permite reducir tanto los costes operativos como los tiempos en puerto, un factor que puede influir directamente en la competitividad entre infraestructuras.

Según las estimaciones operativas, el buque permite ahorrar unas 580 toneladas de combustible al año y evitar más de 1.400 toneladas de CO₂ anuales. Esto cobra relevancia en un sector que representa cerca del 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono. A esto hay que sumar que el sistema incorpora tecnologías de navegación inteligente, con asistencia en la planificación de rutas, percepción del entorno y sistemas de evitación de colisiones.

«Este proyecto es una iniciativa importante para adaptarnos a la tendencia principal de transformación ecológica en la industria naviera», declaró Chen Xiaofeng, presidente de Ningbo COSCO. Además, señaló que Ningbo COSCO integra conceptos ecológicos e inteligentes en todo el ciclo de vida operativo de su flota y continúa abordando los desafíos tecnológicos mediante centros de innovación científica y tecnológica. Por su parte, He Jiangmin, director de la División de Supervisión de Buques de la Administración de Seguridad Marítima de Ningbo, explicó que, «en respuesta a las características de los nuevos buques inteligentes, las autoridades marítimas han creado un equipo especializado para supervisar exhaustivamente sus características técnicas y los riesgos de navegación».

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques

Los Estados miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptaron la Estrategia de la OMI de 2023 sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques durante la 80.ª sesión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 80), actualizando la estrategia inicial de 2018 con objetivos reforzados para abordar las emisiones del transporte marítimo.

La Estrategia de la OMI sobre Gases de Efecto Invernadero de 2023 constituye un marco común para los Estados miembros, estableciendo la visión a largo plazo para la descarbonización del transporte marítimo internacional.

Esta estrategia fija objetivos y líneas de actuación claras para reducir el impacto climático del sector, con la meta de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo internacional para 2050 o alrededor de esa fecha.

También se establecen puntos de control intermedios: para 2030, una reducción de al menos el 20% (con aspiración al 30%) respecto a 2008, y para 2040 una reducción mínima del 70% (con objetivo del 80%), siempre en comparación con los niveles de 2008. Por otro lado, la estrategia prevé una reducción media de al menos un 40% para 2030 en las emisiones de CO₂ por unidad de transporte dentro del comercio marítimo internacional.