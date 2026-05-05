La Met Gala se rinde a las herederas: el debut de las hijas de Beyoncé y Nicole Kidman

Cada primer lunes de mayo, las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se transforman en el escenario más fotografiado del planeta. Pero la Met Gala 2026 no sólo ha sido una celebración de la moda entendida como arte: también ha marcado el desembarco de una nueva generación de celebridades. Las hijas de dos iconos mundiales, Beyoncé y Nicole Kidman, han debutado en la alfombra más influyente de la industria, convirtiéndose en las protagonistas de la noche.

Si durante años la gala ha sido territorio de supermodelos, diseñadores y estrellas consagradas, esta edición ha confirmado algo que en Hollywood ya se intuía: los focos empiezan a dirigirse hacia los herederos de las grandes figuras del entretenimiento.

Blue Ivy: la heredera de la realeza del pop

El regreso de Beyoncé a la Met Gala (quien se encuentra entre las mejor vestidas, todo sea dicho) ya era uno de los momentos más esperados de la noche. La cantante llevaba una década sin pisar la alfombra del evento y su reaparición como anfitriona elevó la expectación al máximo. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando apareció acompañada por su hija mayor, Blue Ivy Carter.

La adolescente debutó en la gala con la naturalidad de quien ha crecido rodeada de cámaras, aunque sin perder el aire de cuento de hadas propio de una primera gran aparición pública. Su vestido de inspiración princesa, con un corpiño estructurado y una amplia falda con cola, evocaba la estética clásica de los grandes bailes de Hollywood.

Mientras tanto, su madre dominaba la escena con uno de los estilismos más espectaculares de la noche: una creación repleta de cristales combinada con una capa de plumas de varios metros que transformó su subida por la escalinata en un auténtico espectáculo visual. La imagen de ambas juntas —una diva consolidada y una heredera que empieza a ocupar su lugar— simbolizó un momento de transición en el universo del espectáculo.

Sunday Rose: elegancia heredada de Hollywood

Si el debut de Blue Ivy representó la llegada de la nueva aristocracia musical, el de Sunday Rose Kidman Urban confirmó que Hollywood también está preparando a sus futuras estrellas.

La hija de Nicole Kidman y el músico Keith Urban acompañó a su madre, ya que la actriz ejercía también como anfitriona de la gala. Con 17 años, Sunday Rose ya se mueve con soltura en el mundo de la moda, donde ha comenzado a dar sus primeros pasos como modelo.

Para su estreno eligió un vestido de inspiración floral con silueta escultural que aportaba frescura y juventud al conjunto. A su lado, Kidman apostó por un impactante diseño rojo cubierto de lentejuelas y detalles de plumas que subrayaba el contraste generacional entre ambas.