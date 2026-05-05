Alerta en el País Vasco por la estafa telefónica que está afectando a cientos de ciudadanos en Bilbao

A muchos vecinos de Bilbao les ha pasado en las últimas semanas algo de lo que ha alertado la policía. Una estafa a través del móvil en forma de alerta que suena seria y que, en cuestión de minutos, te da la sensación de que alguien está intentando sacar dinero de su cuenta así que todo parece urgente y real, pero lo cierto es que es ahí donde empieza el problema.

De este modo, la Ertzaintza lleva días siguiendo la pista a una campaña de fraude que no se queda en un caso aislado. Se ha detectado en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y aunque el foco de la estafa parece estar ahora en Bilbao, el alcance es mayor de lo que parece. Lo que preocupa no es sólo el número de denuncias, sino lo bien que está montado el engaño ya que no es el típico intento burdo en el que te llaman y notas que te están intentando estafar. En este caso se trata de un fraude más trabajado, que está medido al milímetro y que además mezcla WhatsApp, llamadas y hasta aplicaciones móviles para terminar accediendo a los datos bancarios de la víctima sin que apenas se dé cuenta.

El aviso de estafa telefónica que alerta a Bilbao

Todo arranca con un mensaje que llega directamente al teléfono. No es un número extraño cualquiera ya que aparece como si estuviera relacionado con tarjetas Alcampo ONEY o Alcampo DUA ONEY, por lo que ese detalle ya hace que mucha gente baje la guardia.

El contenido del mensaje en cuestión va al grano y advierte de un supuesto movimiento sospechoso de una cantidad importante de dinero y ofrece una solución inmediata que no es otra, que llamar a un número para bloquear la operación. Es rápido, directo y juega con el miedo.

Quien llama, sin embargo, no obtiene respuesta en ese momento. Y eso, lejos de generar sospecha, forma parte del guion. A los pocos minutos llega una videollamada por WhatsApp desde otro número.

La llamada que convence a la víctima

Al otro lado aparece una persona que se presenta como trabajador del banco. El tono suele ser serio, incluso algo tenso, como si realmente hubiera una operación en marcha que hay que detener cuanto antes. En ese momento empieza la parte más delicada ya que piden datos personales completos, el DNI, el PIN de la tarjeta y toda la información bancaria necesaria «para bloquear el movimiento». Todo con urgencia, sin dar tiempo a pensar demasiado. De este modo, muchas víctimas acceden porque creen que están protegiendo su dinero. Pero en realidad están haciendo justo lo contrario.

El paso que termina de cerrar la estafa

En algunos casos, el engaño no se queda ahí sino que los estafadores piden instalar una aplicación en el móvil. Hablan de tecnología NFC, de seguridad, de un proceso necesario para evitar el fraude. Y después, solicitan algo muy concreto: que la persona acerque su tarjeta bancaria al teléfono. Parece un gesto sin importancia, casi técnico. Pero es el momento clave.

Con esa acción, los delincuentes pueden acceder a los datos de la tarjeta y utilizarlos para realizar cargos o retiradas de dinero. Para la víctima, todo parecía una verificación. En realidad, era el acceso final.

Más de medio centenar de denuncias

Las cifras ya empiezan a reflejar el alcance del problema. Según los datos que maneja la Ertzaintza, se están investigando cuarenta denuncias por cargos relacionados con tarjetas Alcampo ONEY, a las que se suman otras once vinculadas al uso de herramientas NFC. En la mayoría de los casos, la situación se descubre tarde. Es cuando la víctima decide llamar a su banco por los canales habituales cuando llega la confirmación: el dinero ya no está. A partir de ahí, lo único que queda es bloquear las tarjetas para evitar que el daño sea mayor.

Qué recomiendan las autoridades

Desde el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco insisten en una idea básica que conviene repetir y es que ningún banco pide el PIN ni datos sensibles por teléfono o por mensajes. Puede parecer evidente, pero en situaciones de urgencia muchas personas acaban cayendo. Por eso recomiendan algo muy sencillo: si hay duda, colgar y llamar directamente al número oficial del banco.

También advierten sobre la descarga de aplicaciones desconocidas o el uso de herramientas NFC fuera de canales seguros. Es una de las claves de este fraude y donde muchas víctimas terminan perdiendo el control. Y, sobre todo, piden calma. Porque este tipo de estafas funcionan precisamente cuando alguien actúa deprisa, con miedo y sin contrastar la información.

La investigación sigue abierta y no se descartan más casos en los próximos días. Mientras tanto, el aviso es el de desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia y no facilitar datos personales bajo presión puede marcar la diferencia entre detectar el engaño a tiempo o sufrir sus consecuencias.