Alerta con lo que recibes en tu correo: el discreto email con el que han estafado 31.000 euros a un hombre en Palma

La víctima, como el resto de los mortales, procedió a realizar una rutina administrativa de lo más habitual. De esta manera, liquidó una factura por unos servicios que había recibido. En un primer momento, el destino del dinero parecía muy claro, pero rápidamente un intruso logró interceptar la comunicación y se hizo pasar por el emisor real, cuando en realidad era un simple estafador de poca monta.

El delincuente alteró el número de cuenta bancaria y desvió el cauce del dinero hacia un puerto ajeno. Fue entonces cuando saltaron todas las alarmas, porque la empresa que tenía que ser la beneficiaria del dinero reclamaba un pago que en teoría ya se había hecho.

Es por ello que los agentes actuaron con determinación y consiguieron recuperar los 31.140 euros que ya se daban por perdidos. Los policías contactaron con la entidad bancaria receptora del dinero fraudulento. Posteriormente, gracias a la rapidez de las gestiones, se logró inmovilizar el capital antes de que fuera difuminado en otras cuentas. Por último, el importe íntegro fue devuelto a las arcas de la víctima.

¿Cómo prevenir los fraudes por Internet?

Para evitar este tipo de fraudes, la Policía Nacional ha recomendado a través de una nota de prensa concienciar a los empleados de que todo el mundo puede ser víctima ataques de este estilo que utilizan datos obtenidos por Internet.

El cuerpo también recomienda reforzar las medidas de ciberseguridad mediante la aplicación de antivirus, actualizar siempre que se pueda el software de los equipos informáticos y proteger la red wifi con contraseñas difíciles de descifrar.

Asimismo, se debe advertir a los empleados para que se mantengan en alerta, en especial al departamento de contabilidad, y ponerse en contacto con la empresa o el trabajador a la que se va a tramitar el dinero para confirmar que la transacción se realiza a la cuenta que corresponde.

Igualmente, la Policía también pide que se debe sospechar de los correos electrónicos que contengan errores ortográficos que llamen la atención o que contengan enlaces que deriven a una factura o a un archivo similar.

Por último, en caso de que se realice un pago y se cree que ha sido una estafa, se debe denunciar lo antes posible ante la Policía Nacional aportando todas las pruebas posibles.