120.000 euros en 40 días: la mega estafa con la que un hombre ganó los 850.000 euros más fáciles de su vida

Empezó siendo una promesa de lo más atractiva y resultó ser un mega engaño del que cuesta mucho tiempo recuperarse. La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este miércoles 22 de abril a un hombre al que se le acusa de estafar en el año 2008 a otros dos varones más de 800.000 euros a través de una falsa inversión.

Lo que en su origen fue presentado como una oportunidad financiera de oro y una promesa de rentabilidad casi inigualable, terminó convirtiéndose en una mentira de proporciones considerables. El mecanismo del fraude fue directo y letal. El procesado logró convencer a dos hombres de que poseía una vía de inversión infalible.

De esta manera, el individuo hizo creer a sus víctimas que si le entregaban 850.000 euros, gracias a una inversión, ganarían en tan sólo 40 días la cantidad de 120.000 euros. El beneficio económico era tan atractivo que resultaba difícil decir que no. Así, las víctimas entregaron al procesado tres cheques por valor de 278.000, 257.900 y 314.100 euros.

El atractivo económico de la propuesta era tal que los estafados, confiados en la palabra del acusado, decidieron proceder con el pago sin pensarlo dos veces. Sin embargo, todo resultó ser un engaño perfectamente planificado que, 18 años más tarde, ha terminado cayendo por su propio peso. Según el escrito de acusación, el estafador «actuaba sabiendas de que no llevaría a cabo ninguna operación ni devolución ni del principal, ni de los beneficios prometidos, y guiado por un ánimo de obtener un ilícito beneficio».

La Fiscalía considera estos hechos un claro delito de estafa y pide para el acusado una pena de tres años y seis meses de cárcel. El juicio arrancará este miércoles a partir de las 09:30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, donde finalmente se buscará cerrar este oscuro capítulo financiero.