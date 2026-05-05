Parece de película pero un donante anónimo regala 21 kg de lingotes de oro al ayuntamiento de su ciudad para que arregle la red de agua potable inmediatamente

Gran parte de la infraestructura hidráulica de Osaka, una de las ciudades más pobladas de Japón, ha superado la vida útil recomendada de 40 años. Datos oficiales indican que durante el ejercicio fiscal 2024 se registraron más de 90 fugas de agua, lo que refleja el deterioro acumulado de la red subterránea. Además, estimaciones nacionales señalan que más del 20% de las tuberías del país han superado su periodo óptimo de funcionamiento, aumentando el riesgo de averías y problemas de seguridad. En este contexto, un donante anónimo entregó al ayuntamiento de la Osaka 21 kilos de lingotes de oro, equivalente a aproximadamente 30,5 millones de euros, para ayudar en la renovación de la red de agua potable.

«Es una cantidad de dinero impresionante y me quedé sin palabras. Abordar el problema del envejecimiento de las tuberías de agua requiere una inversión enorme, y estoy más que agradecido por esta donación», declaró el alcalde de Osaka, citado por la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP). Además de los lingotes de oro, el donante entregó dinero en efectivo por un total de 500.000 yenes (2.720 euros), indicó Asahi Shimbun.

La donación de 21 kg de lingotes de oro

En noviembre de 2025, un donante anónimo entregó 21 kilos de lingotes de oro con una condición clara: que se destinaran íntegramente a la mejora de la red de tuberías. Según el diario The Mainichi, el alcalde Hideyuki Yokoyama agradeció la aportación, ya que «estas obras requieren una gran inversión», confirmando además que el Ayuntamiento respetará la voluntad del donante.

Según la Oficina de Abastecimiento de Agua de Osaka, el oro permitirá más de 1,6 kilómetros de las aproximadamente 560 kilómetros de tuberías que necesitan ser sustituidas en la ciudad. Osaka ha estado reemplazando alrededor de 48 kilómetros de tuberías al año. Aun así, el proceso es lento y costoso: la ciudad estima que instalar más de 1.770 kilómetros de nuevas conducciones en un plazo de 30 años supondrá una inversión de unos 5.000 millones de euros (aproximadamente, según el tipo de cambio actual).

Las autoridades difundieron una imagen de los lingotes de oro, aunque decidieron ocultar los números de serie que normalmente aparecen grabados en los lingotes de un kilogramo para verificar su autenticidad y facilitar su trazabilidad. Según el comunicado municipal, el alcalde también ha optado por no realizar la ceremonia habitual de entrega de una carta de agradecimiento al donante. Un portavoz de la Oficina de Obras Hidráulicas explicó que no existen normas que impidan las donaciones anónimas destinadas a proyectos públicos, aunque será necesario que la asamblea municipal apruebe una resolución para autorizar el uso de los fondos.

Un problema generalizado

El deterioro de la infraestructura no es un problema exclusivo de Osaka. En los últimos años, distintas ciudades japonesas han visto cómo aumentan los casos de socavones provocados por el colapso de antiguas tuberías de alcantarillado. Uno de los incidentes más graves ocurrió el año pasado en la prefectura de Saitama, donde un gran hundimiento en la calzada llegó a tragarse la cabina de un camión y provocó la muerte de su conductor. La investigación posterior atribuyó el origen del accidente a la rotura de una tubería de aguas residuales.

Tras lo sucedido en Saitama, las autoridades japonesas han intensificado los esfuerzos para renovar la red nacional de conducciones, con el objetivo de evitar incidentes de gravedad similar. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias han ralentizado el ritmo de sustitución de las infraestructuras más antiguas, lo que dificulta llevar a cabo mejoras de gran escala en el corto plazo.

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