De ‘La dama velada’ a momia de ultratumba: el look de Heidi Klum que convirtió la Met Gala en una pasarela de Halloween

Heidi Klum ha dejado sin palabras en las últimas horas. Cuando parecía que la actriz no podía sorprender más en cuanto a sus estilismos, la presentadora ha dejado sin palabras en su aparición en la Met Gala 2026. En este evento, Heidi quería ir de la escultura The Veiled Vestal (La dama velada) escultura de mármol de 1847 realizada por el escultor italiano Raffaelle Monti. Pero se le ha ido de las manos, parece que lleva enterrada siglos y más que síndrome de Stendhal, lo que da es pánico.

El conjunto, en tonos blancos fríos, recrea ese efecto de velo pétreo que hace que el cuerpo parezca esculpido en una sola pieza continua. Sin embargo, la ejecución juega tanto con la ilusión óptica que el resultado se acerca más a una figura recién fundida, con una superficie brillante y densa que genera una sensación casi viscosa, como si el mármol hubiera pasado por un estado intermedio entre lo sólido y lo fluido.

Bajo el lema Fashion is art —la moda es arte—, numerosos celebrities e invitados han hecho su aparición más estelar de este año en estas conocidas escaleras neoyorquinas —tanto para bien como para mal—. Sabido es que esta gala es una ocasión de oro para lucir alta costura, aunque en ocasiones la imaginación de algún VIP sobre la interpretación de la temática se convierte en el foco de atención, como ha ocurrido en el caso de Heidi Klum.

Heidi Klum se disfraza de escultura viviente

La modelo alemana ha subido las escaleras del Museo Metropolitano de la Gran Manzana con dificultades de movimiento, y no porque llevase unos tacones imposibles. En esta ocasión, Klum ha desafiado por completo el dress code marcado y se ha vestido, literalmente, de estatua —convirtiéndola así en una de las peores vestidas de la noche—.

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A través de sus redes sociales, la reina de Halloween ha decidido dar una explicación de su look, que no ha dejado a nadie indiferente. «Para la Met Gala de este año, Mike Marino transformó la tela en escultura, manipulando látex y spandex con extraordinaria precisión para reflejar la quietud, delicadeza y la ilusión del mármol tallado. Inspirado por la belleza atemporal de La Veiled Vestal por Raffaelle Monti, este look difumina la línea entre la moda y las bellas artes. Una pieza de arte de moda, reinventada en movimiento (…). Cada pliegue, cada contorno, cada detalle es intencional, capturando tanto la fuerza como la suavidad de una manera que se siente casi imposible. Un diseño único en su tipo que no solo viste el cuerpo, sino que lo eleva al arte mismo», ha explicado para adelantarse a las críticas y justificar su atuendo que se inspira en la Dama Velada.

Sin embargo, más allá de la explicación artística y del ambicioso concepto detrás del diseño, lo cierto es que el resultado no ha convencido a la mayoría. Las redes sociales no han tardado en llenarse de críticas y memes, cuestionando si la propuesta de Heidi Klum cruzaba la fina línea entre la moda y el disfraz. Una vez más, la alemana ha demostrado que no entiende de términos medios: o deslumbra o desconcierta. Y en esta Met Gala 2026, pese a su intención de convertirse en arte, ha terminado siendo, para muchos, una de las grandes decepciones de la noche porque… ¿a quién no le recuerda esta escena de La novia?