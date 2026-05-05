El pasado lunes 4 de mayo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de la décima edición de La isla de las tentaciones, presentada por Sandra Barneda. De esta forma, fueron testigos de numerosos momentos que marcarán un antes y un después en el desarrollo de esta temporada que tantísimo está dando de qué hablar. Aun así, de esta primera entrega de las tres que podemos disfrutar cada semana, ha habido tres momentos destacados que, como era de esperar, no han tardado en hacerse virales en redes sociales. Los protagonistas no son otros que Atamán, Álex y Yuli.

Atamán ve el beso de Leila y David

Durante la segunda hoguera de La isla de las tentaciones, y tras irrumpir días antes en Villa Deseo para ver a su novia, el participante estaba muy nervioso. Algo que reconoció a Sandra Barneda: «Tengo miedo de perderla y no entra en mis opciones que ella me pueda perder a mí». Más tarde, en las primeras imágenes, vio cómo su novia ponía en duda su relación y se acercaba cada vez más a David. «Yo no estoy 11 años con una persona con la que me faltan cosas. Si pasa el límite, a mí me va a perder toda la vida», comentó Atamán.

Pero lo peor estaba por llegar: el beso de Leila y David en el jacuzzi. El canario se tiró al suelo en plena pasarela de antorchas: «Me quiero largar de aquí, por favor. 11 años a la mierda». Todo ello mientras se quitó el anillo que compartía con Leila. Sandra Barneda trató de brindar apoyo a Atamán: «Sé que es muy difícil. A lo mejor tienes que aprender a quererte». Tras volver con sus compañeros, pidió marcharse del reality.

El abandono de Álex

El joven llevaba varios días asegurando que La isla de las tentaciones le estaba superando. Mientras sus compañeros y las solteras disfrutaban de la experiencia, él no tuvo reparos a la hora de encerrarse en su habitación, puesto que se veía incapaz de seguir adelante. Todo fue más allá cuando, de un momento a otro, apareció con el equipaje hecho, dando a conocer su intención de marcharse. De hecho, la imagen de Álex con sus maletas dejó a sus compañeros de villa en shock.

«Si te quieres ir, vete bien. Habla con ella, que te dé explicaciones y dáselas tú también», aseguraron, con el fin de retenerle. Christian fue más allá: «Tienes que enfrentarte a tus problemas, dijiste que nos iríamos juntos de aquí». A pesar de los esfuerzos, nadie logró que Álex cambiase de idea: abandonó Villa Montaña a pesar de las consecuencias. «Tu experiencia ha terminado, y la de Ainhoa también. Debo trasladarle la noticia y preguntarle cómo quiere abandonar La isla de las tentaciones. La decisión será suya», aseguró Sandra Barneda.

La reacción de Yuli a la dura confesión de su novio: «¡Fue todo una mentira!»

En la segunda hoguera, la participante pudo ver imágenes de Lucas en Villa Montaña y, poco a poco, fue quedándose cada vez más descolocada. Y es que su pareja se estaba acercando cada vez más a Lucía, sobre todo después de confesarle que le gustaba. Pero no todo quedaba ahí, puesto que Lucas comenzó a replantearse su relación en apenas unos días. «Dos días y ya está así», analizó la joven, antes de ver cómo el participante confesó a su tentadora que no estaba enamorado de Yuli.

Ella, como era de esperar, no pudo evitar salir corriendo de la hoguera. Después de que su compañera Mar consiguiera que volviera, vimos a la participante profundamente rota: «¿Lleva tres días y ya está diciendo eso?». Tras la hoguera, ella se sinceró: «Yo también dejé todo por él. Me duele más eso que haga cualquier guarrada. Que deje de sentir… eso es lo feo (…) ¡Estamos hasta tatuados! No entiendo, ¡fue todo una mentira!».