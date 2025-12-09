Sandra Barneda, golpeada en ‘La isla de las tentaciones’: «Va a tener consecuencias»

La pasada noche del 8 de diciembre, los espectadores de Telecinco finalizaron el puente de diciembre de la mano de una nueva entrega de La isla de las tentaciones. El popular formato, presentado por Sandra Barneda, se ha convertido en uno de los más vistos de la cadena. Y es que, no hay edición que no logre conquistar a la audiencia. Pero, si hay algo que nos está dejando claro esta temporada es que todo puede suceder. De esta manera, en la entrega de anoche, el público pudo ver uno de los momentos más esperados: el reencuentro entre Almudena y Darío. Un cara a cara que no ha dejado indiferente.

Tal y como se ha podido ver, Darío está a punto de caer en la tentación. De hecho, ya ha tenido algún que otro beso con su tentadora. Una serie de situaciones con las que ha puesto en jaque su relación de 11 años con Almudena. Y es que, la participante no puede sentirse más decepcionada con su novio. Por ello, la organización los ha reunido, con un biombo de cristal delante de ellos, para que se dijesen lo que querían decirse. Pero, no ha salido de la mejor manera. Pues, hasta Sandra Barneda ha tenido que lidiar con este choque de emociones.

Darío a Almudena en ‘La isla de las tentaciones’: «Tú me tienes a mí mosqueado, que tú lo sepas»

La presentadora de Telecinco les dejó claro que solamente podían comunicarse con gestos y miradas. No podían hablar. Pero, ninguno de los dos le hicieron caso. Los gritos reinaron el momento, seguido de los reproches. Y es que, Almudena le reprochaba el haber usado una almohada para taparse mientras se besaba con su tentadora. Un gesto con el que intentaba ocultar lo que estaba haciendo.

Sandra Barneda les pedía, en varias ocasiones, que respetasen las normas y se calmasen. Pero, la rabia era superior en la pareja. Pero, de un momento a otro, todo empeoró. Almudena se percató que había un coco en la arena, por lo que apostó por cogerlo, pese a las advertencias de la presentadora, y lo lanzó contra el cristal. ¿El problema? El coco rebotó y le dio a la comunicadora. «¡Almudena, mira lo que has hecho!», le dijo Darío al ver la escena.

Sandra Barneda, contundente: «Os habéis saltado absolutamente todo»

Al darse cuenta de lo que acaba de hacer, la participante corrió hacia ella para disculparse. «Perdón, perdón. Perdón, Sandra. Perdón», le decía la joven. «Almudena, evidentemente, esto va a tener consecuencias», el respondió la presentadora muy enfadada. Pero, lejos de concluir aquí el momento, les concedió un minuto más. Eso sí, les reiteró que debían hacerlo todo con gestos y sin hablar.

«Tú me tienes a mí mosqueado, que tú lo sepas», le decía Darío a su novia. «Habéis tenido tres minutos. Os habéis saltado absolutamente todo. Esto va a tener consecuencias», le dijo la presentadora al joven antes de enviarlo de vuelta a villa montaña. Un tenso momento entre la pareja que concluyó con una Almudena completamente destrozada. Y es que, la participantes se derrumbó en la arena y comenzó a llorar. Pues, estaba siendo testigo de cómo su novio acaba tan rápido con una relación de más de una década.