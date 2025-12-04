‘La isla de las tentaciones 9’: Andrea y Claudia protagonizan un tenso enfrentamiento por Gerard

El pasado miércoles 3 de diciembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de la última entrega de La isla de las tentaciones 9 de la semana. De esta forma, fueron testigos de cómo, tras la expulsión de Mayeli y, por ende, la salida de su novio Álvaro, llegaron dos participantes: Andrea y Enrique. Tras su llegada de las hogueras, tanto los chicos y como las chicas descubrieron que tenían nuevos compañeros. Lo que nadie esperaba es que Claudia diese el paso de «marcar territorio» con la recién llegada, al ser consciente de que a Gerard le había llamado mucho la atención. Tanto es así que acabaron protagonizando un momento de tensión en el jacuzzi de Villa Playa. Todo comenzó cuando, poco después de la llegada de Andrea, Claudia decidió irse con Aitor a las hamacas para conversar. No tardó en percatarse del acercamiento de Gerard a la asturiana. ¡No le hizo gracia, ni mucho menos!

Poco después, la novia de Gilbert se sinceró con Sandra sobre lo que había visto: «Me estoy enfadando que te cagas. Él está a fuego con la chavala. Quiero hablar con él». A la mañana siguiente, Claudia aprovechó que se encontró con Andrea en la cocina para ponerle al día de lo que había sucedido entre ella y Gerard en La isla de las tentaciones 9, incluido el instante en el que el soltero aseguró que le gustaba Almudena. La nueva participante solamente se limitó a darle un consejo: «No te piques por cosas innecesarias». Acto seguido, Claudia aprovechó para hablar con Gerard sobre lo ocurrido. Él le hizo saber que le parecía que era hipócrita por decirle si puede o no tentar a otra chica: «Si te molesta te tomas dos tilas. Tú vas a tener con quien te salga de las narices y yo no puedo tener citas con nadie, ¿eso es lo que quieres que entienda?».

«No lo estás haciendo bien», aseguró Claudia, que acabó entre lágrimas tras las palabras del que era su tentador, y añadió: «Me está dando rabia, me estoy sintiendo mal, las cosas molestan. Me has mentido mucho». Al verla de esa manera, Gerard trató de consolarla: «Me importas, no te sientas mal. No nos vamos a enfadar tú y yo nunca. Yo no he mentido a nadie, te has mentido tú misma».

Andrea para los pies a Claudia en ‘La isla de las tentaciones 9’: «Gerard es un tentador, y yo vengo aquí a tentarme»

Poco después, ambos se unieron al resto de habitantes de Villa Playa en el jacuzzi. Fue entonces cuando Gerard quiso dirigirse a la nueva participante de la edición tras lo sucedido con la novia de Gilbert: «Tenemos algo que contarte». Y añadió: «Yo no he dicho que quiera contigo ni nada, pero me ha dicho que no le parece que yo te pueda conocer y yo le he dicho que lo que no me parece bien es que ella condicione si puedo conocer o no a nadie».

Fue en ese mismo momento cuando Andrea quiso dejar las cosas muy claras a su compañera en La isla de las tentaciones 9: «Tienes novio y me parece que le estás dando más importancia a Gerard que es un tentador. Creo que no te tendría que parecer mal porque está soltero». Acto seguido, fue mucho más allá: «Es el primer día que estoy aquí, no quiero ningún problema, pero lo veo absurdo que le digas a él que no hable conmigo o que me lo digas a mí».

Por si fuera poco, Andrea no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le presentó para mostrarse aún más contundente con Claudia: «Acabo de llegar y ya estoy en una situación incómoda. Gerard es un tentador y yo vengo aquí a tentarme, si quiero hablar con él porque creo que es mi tentador, lo voy a hacer».