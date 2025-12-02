Mayeli responde en ‘La isla de las tentaciones 9’ a la pregunta más esperada: «¿Estás embarazada?»

El pasado lunes 1 de diciembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de la novena edición de La isla de las tentaciones, presentada por Sandra Barneda. Debemos tener en cuenta que la expectación era máxima, puesto que lo último que habíamos visto de este reality era la expulsión fulminante de Mayeli por una acción violenta contra uno de los tentadores. Y no solamente eso, sino que se saltó las normas al escaparse a Villa Montaña para enfrentarse a Álvaro, su pareja, tras haber dado una cita a Érika, con quien le fue infiel durante su relación. Esto hizo posible que la organización se viese obligada a organizar una «hoguera de las consecuencias», con la firme intención de que la pareja tuviese la oportunidad de aclarar muchas dudas. Eso sí, teniendo en cuenta que ninguno de los dos iba a regresar a sus respectivas villas como consecuencia de la expulsión de Mayeli.

En esta hoguera, la pareja de La isla de las tentaciones 9 tuvo la oportunidad de ver imágenes de lo sucedido en los últimos días. De esta forma, observamos aquellas en las que Álvaro aparecía bailando junto a Érika. Algo que hizo enfurecer a Mayeli, que no tardó en lanzar numerosos reproches a su pareja por ese pasado repleto de infidelidades, en el que Álvaro fue infiel a su novia, precisamente, con la tentadora andaluza. Visiblemente agobiado por la situación que estaba viviendo, sumado a los constantes desprecios por parte de la joven, Álvaro se vio obligado a romper su silencio y confesar toda la verdad: «Mira, Sandra. Voy a ser completamente sincero…», comenzó diciendo. Acto seguido, soltó la bomba: «Mayeli y yo vamos a ser padres». Unas palabras que dejaron a Barneda completamente descolocada y sin palabras: «¿Perdona?», alcanzó a decir. Acto seguido, fue mucho más allá: «Mayeli, ¿estás embarazada?».

La respuesta que recibió fue un sepulcral silencio, por lo que la presentadora de La isla de las tentaciones 9 no dudó en insistir: «Mayeli, por favor, ¿me puedes contestar?». Finalmente, la joven desveló uno de los grandes misterios que, durante mucho tiempo, se había rumoreado en redes sociales: «Sí, estoy embarazada».

Lejos de que la tensión en la hoguera mejorase de alguna forma, Mayeli se enfadó muchísimo con Álvaro por la forma en la que dio a conocer esta noticia: «Eso es algo que me corresponde decir a mí, no te corresponde a ti». Él no tardó en replicar: «¿Por qué ocultar algo que, para nosotros, es maravilloso?». Mayeli fue tajante: «Es mi cuerpo y si quiero lo digo y, si no, no».

Hasta tal punto llegaron los reproches y los desprecios que Álvaro no pudo evitar romperse, abandonando la hoguera entre lágrimas hasta llegar la orilla de la playa: «No puede ser, no le he hecho nada». La joven, por su parte, trató de sincerarse con Sandra Barneda: «¿Qué hago? Estoy hecha un mar de dudas». La presentadora, por su parte, no dudó en mostrar su enfado por la decisión de ambos de ocultar el embarazo.

Entre otras cuestiones, por los riegos a los que ha podido enfrentarse el bebé. «¿Cómo se os ocurre venir a La isla de las tentaciones embarazados? De verdad, ¿me puedes contestar?», cuestionó. Aunque Mayeli aseguró que fue ella quien se lo pidió a su pareja, él también asumió su culpa: «Yo sé que no teníamos que haber venido». Sandra fue más allá: «¿Qué pretendíais?». Él intentó salir del paso, pero finalmente confesó lo que siente: «No necesitaba esta prueba para saber que quiero estar con ella».