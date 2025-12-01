Un ex participante de ‘La isla de las tentaciones’ lo confiesa todo: «No sé si os disteis cuenta, pero…»

No es ningún secreto que la novena edición de La isla de las tentaciones está dando mucho de qué hablar. Entre otras cuestiones, porque muchos de los participantes ya han caído en la tentación. Pero no solo eso, sino que también hubo una expulsión disciplinaria como consecuencia de una acción violenta que Sandra Barneda y el equipo se negaron a tolerar. Todo ocurrió en la entrega emitida el pasado miércoles, en la que pudimos ver cómo Mayeli se enfrentó a uno de los tentadores, a quien no tuvo reparos a la hora de tirar un vaso. Pero no todo queda ahí, puesto que, cuando todo el mundo en Villa Playa se encontraba descansando, la joven aprovechó para escaparse a Villa Montaña y poder ver a su novio. No solamente le recriminó lo que estaba haciendo, sino que también le hizo saber que no iba a tener reparos a la hora de ponerle los cuernos con cualquiera de los solteros.

Algo que destrozó por completo a Álvaro. Y es que, a pesar de que le insistía en que confiase en él porque «ya sabes cómo va esto», Mayeli hizo caso omiso a sus palabras. Diego Pérez, ex participante de la tercera edición de La isla de las tentaciones, es uno de los más críticos con el formato. Tanto es así que, en numerosas ocasiones, ha utilizado sus redes sociales para compartir diversos secretos del reality, con el fin de destapar la verdad sobre cómo se desarrollan los acontecimientos. Fue entonces cuando quiso hacer hincapié en el «ya sabes cómo va esto» que le dijo Álvaro a su chica cuando escapó a Villa Montaña: «No sé si os disteis cuenta, pero cuando Mayeli le dice que ha tenido la cita con Erika, le dice ‘ya sabes cómo va esto’. Claro, ellos ya han estado en la televisión, es como yo, al final ya conozco todos los trapillos sucios de la televisión», comentó Diego.

«Entonces claro, con eso le está queriendo decir a Mayeli que ‘yo no quería dar la cita a Erika, pero me ha venido un redactor y me ha dicho Álvaro, tienes que dar la cita a Erika, ¿sabes?’», continuó explicando el ex participante de este reality que se desarrolla en República Dominicana. Pero no se quedó ahí: «Como Álvaro, que he dicho que es una marioneta de la televisión y hay gente que es muy manipulable en la televisión, pues ha cogido y ha hecho caso al redactor de turno y le ha dado la cita a Erika aun sabiendo que su novia eso le iba a enfadar mucho»

«Pero bueno, como digo, Álvaro es muy manipulable y aquí el redactor, pues le está manejando como quiere», reflexionó el ex novio de Lola Mencía. Por si fuera poco, quiso recordar otro detalle que no pasó desapercibido para muchos: «También vimos cómo Mayeli se había cabreado con Álvaro por darle la cita a Erika y aún no habían salido esas imágenes».

Y añadió: «Como que también habrían hablado algo con Mayeli de ‘esto, de qué iba a pasar y cómo tienes que reaccionar, porque Álvaro ha dado una cita a Erika. Tú reaccionas de tal manera, no sé qué, vete de la hoguera…’ Ellos están dirigiendo todo. Es todo un teatro lo que están montando», confirmó.