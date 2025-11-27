Mayeli, expulsada de ‘La isla de las tentaciones 9’ tras agredir a un tentador y asaltar Villa Montaña

El pasado miércoles 26 de noviembre, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de disfrutar de la última de las entregas de La isla de las tentaciones 9 de esta semana. Lo que nadie esperaba es que fuésemos a ser testigos de una decisión histórica: la expulsión disciplinaria de una de las participantes tras haber agredido a un tentador y haberse saltado las normas. Todo comenzó en una de las fiestas, en las que Aitor, uno de los tentadores de Villa Playa, dio un toque de atención a Mayeli por la actitud que estaba teniendo en el programa. La joven no dudó en atacarle: «No me insultes ni me faltes al respeto. No eres el protagonista, no me conoces. ¡Qué te calles, friki!», gritó. Todo ello mientras hizo saber que no le hacía falta tentarse para darse cuenta de que quería estar con su novio.

«Tu novio sí se va a liar», comentó Aitor, lo que provocó que Mayeli se levantase y le lanzase una copa: «¡No te rías de mis cuernos!», exclamó, completamente enloquecida. Poco después, la participante de La isla de las tentaciones 9 se marchó llorando a su habitación, mientras el resto de los allí presentes no daban crédito a lo que acababa de suceder. Pero no todo quedó ahí, puesto que, cuando la fiesta se terminó en Villa Playa y sus compañeras habían puesto rumbo a sus respectivas habitaciones, Mayeli no tardó en aprovechar la ocasión: se mostró decidida a escaparse a Villa Montaña para ver a Álvaro, su novio. Una vez llegó, la participante de La isla de las tentaciones 9 no dudó en cargar contra su pareja: «Álvaro, ¿qué coñ* estás haciendo? ¡Eres imbécil!», gritó, entre lágrimas. Darío y algunas solteras trataban de pararla, pero les estaba siendo realmente complicado.

«Amor, por favor, ¡no estoy haciendo nada!», aseguró Rubio, sin poder evitar las lágrimas. Todo ello mientras Mayeli le recriminaba todo lo que había visto. Entre otras cuestiones, que le hubiese dado la cita a Érika. Él acabó rompiéndose por completo: «Yo me voy, no puede ser. Por favor, ¡estoy enamorado de ti!», exclamó.

Lejos de escuchar sus palabras, Mayeli no tuvo reparos a la hora de hacer daño su pareja de la peor forma posible: «Tú ya no tienes novia. Te vas a cagar. ¿Querías jugar a esto? Te voy a poner los cuernos en tu cara. Tiéntate con otra tía, gilipoll*s», gritó, mientras se marchaba de Villa Montaña, y añadió: «Beata, escóndete, pedazo de zorr*», refiriéndose a Érika. La andaluza no tardó en reaccionar: «¿Qué has dicho? Va a venir esta aquí a insultarme con la cara de mierda».

Mayeli, expulsada de ‘La isla de las tentaciones 9’: «No puedo tolerar un acto de violencia»

Horas después de estos dos sucesos, la presentadora del reality se reunió con Mayeli. Con rostro serio, le ha querido preguntar por qué lo hizo. «No he sido capaz de gestionar mis pensamientos, mi negatividad interna y me ha venido grande esta situación», reconoció.

«Los miedos, a veces traspasan cualquier lógica, y lo hemos visto muchas veces en La isla de las tentaciones», comenzó diciendo Sandra Barneda, y añadió: «Pero lo que no puedo tolerar es un acto de violencia lanzando ese vaso hacia uno de los solteros». Además, hizo hincapié en que se saltó las normas al escapar a Villa Montaña para encontrarse con su pareja.

Tajante, la presentadora comunicó a Mayeli que estaba expulsada. «Asumo las consecuencias de lo que he hecho», alcanzó a decir la ya ex participante de La isla de las tentaciones 9. Acto seguido, fue mucho más allá: «No lo pensé cuando lo hice. Solo actué desde la rabia y la impulsividad (…) He invadido la villa de los chicos, he dicho un montón de sandeces, un montón de tonterías y mi único escape ha sido coger e irme».

Sandra Barneda, incapaz de entender a Mayeli: «¿Te has dado cuenta en dos días de eso?»

La presentadora quiso saber por qué no confiaba en su pareja, y ella respondió: «Al entrar al programa te dije que ponía en el fuego las dos manos por él, pero me he venido abajo. No confío en él y no quiero estar con él». Además, aseguró que, durante esta experiencia, se ha dado cuenta de que a su pareja le gusta Érika: «Me hace pensar que todo lo que hemos vivido era una mentira y que no le tenía que haber perdonado los cuernos que me puso antes de entrar».

Unas palabras que descolocaron por completo a Barneda: «No lo entiendo, Mayeli. ¿Te has dado cuenta en dos días de eso?». La joven no sabía qué más decir: «Solamente quiero irme y no pensar». Acto seguido, Sandra se despidió de ella, no sin antes darle la oportunidad de regresar a Villa Playa por unos minutos para despedirse de sus compañeras y de los solteros.