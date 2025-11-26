Gilbert y Claudia se enfrentan a la hoguera de confrontación: «Eres mala por naturaleza»

La pasada noche del 25 de noviembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Un encuentro televisivo donde se pudo ver la hoguera de confrontación entre Gilbert y Claudia. Y es que, tal y como la audiencia pudo comprobar, por primera vez en la historia del formato, los chicos solicitaron una hoguera para uno de sus compañeros. Y es que, consideraron que Claudia había excedido los límites por completo con Gerard. Por ello, y como Gilbert no pudo ver las imágenes al estar sancionado por la organización, decidieron hablar en su nombre.

Después de comunicar a ambos que iban a tener una hoguera de confrontación, era Claudia la que tenía que decidir si quería acudir o no. Fue entonces cuando se llevó a cabo el esperando reencuentro. La presentadora Sandra Barneda se encontraba junto a Gilbert, que estaba nervioso a la espera de su todavía pareja. «¿No va a venir? Tiene que explicarme las cosas», comentaba él, desesperado. Minutos después llegó Claudia, que cruzó la pasarela de antorchas. «Bravísimo, se te debería caer la cara de vergüenza», le decía él con enfado. Ante ello, su novia le pedía «más palmas». Una actitud que no le hizo nada de gracia al chico. «¿Estás orgullosa de lo que has hecho? ¿Qué estás haciendo?», le preguntaba a su novia.

Gilbert estalla en cólera al ver a su novia, Claudia

El reencuentro de la pareja fue completamente caótico. De hecho, hasta la propia Barneda se vio en la obligación de pedir calma. Pero, las explicaciones del participante eran camufladas por los reproches de su novia. Y es que, ella, después de todo, le criticaba su pasividad en la relación. Sin embargo, con la soltera, su actitud era diferente.

Una vez sentados, comenzaron las imágenes de Claudia con el tentador VIP. «Míralas tú, yo no puedo verlas. Es que se siente orgullosa de eso, mírala qué sonrisa», comentaba. «¡Qué p*** asco con la sonrisa que me llevas! Te debería dar vergüenza. Eres mala por naturaleza», le dijo al verla tan íntima con Gerard. Fue entonces cuando se sitúo junto a la presentadora, pues no soportaba ni tenerla cerca.

Al respecto, Claudia se justificó indicando que «ha pasado» y que lo hizo porque se sintió «despierta». Luego, el programa emitió también la parte de Gilbert con Noelia, la tentadora con la que más conexión ha tenido. «¿Qué diferencia hay de esto a foll*r?», le preguntaba la participante con indignación. «¿Cómo vas a decir que es lo mismo? Ella no me ha respetado, ¿yo por qué tengo que respetarla? Ha sido lo que he sentido», respondía él.

Claudia sobre Gilbert: «Le quiero pero estoy confundida»

Antes de concluir la hoguera de confrontación, la organización les mostró las imágenes que reflejaban a un Gilbert y a una Claudia más vulnerables. Y es que, él se veía completamente roto por lo que estaba haciendo ella. «Nunca le había visto así, siento que mi corazón está más despierto que nunca, he sentido que le importa todo y no lo creía. Obviamente, le quiero, pero estoy confundida», comentó Claudia.

Pero, su tristeza no era suficiente para Gilbert. «No me sirve nada ver eso, tú te puedes poner mal por la mañana, pero las acciones que has hecho por la noche… no tiene sentido. Sé que me quiere mucho, pero es duro ver todo lo que he visto y que no me ha puesto en su sitio, si me quieres de verdad no me faltas el respeto», dijo él.

El joven se rompió por completo cuando vio a su madre en la tablet dándole ánimos. Unas imágenes que no se esperaba, pues no se hablan desde hace tiempo. La decisión final de la pareja ha quedado aplazada para el próximo programa. Una situación con la que han dejado a la audiencia con la miel en los labios. Pero, por lo que se pudo ver en el avance, parece ser que los jóvenes se replantearon una nueva oportunidad. ¿Se darán una nueva oportunidad? Próximamente lo veremos.