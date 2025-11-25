Giro en ‘La isla de las tentaciones’ tras una decisión sin precedentes: «Es la primera vez que pasa»

La pasada noche del 24 de noviembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de La isla de las tentaciones. El popular formato se ha convertido en uno de los más vistos de Mediaset España, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. De esta manera, la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en República Dominicana, que no ha sido poco. Y es que, entre otros asuntos, ha sido la primera vez en la historia del programa que los compañeros de un participante se ven en la obligación de convocarle una hoguera de confrontación con su novia. Pues, consideran que ella ha sobrepasado por completo los límites.

Para ser más claros, la participante que consideran que no ha respetado a su pareja es Claudia. Y es que, como se ha podido ver, la joven ha caído en la tentación con Gerard, el soltero VIP. Ambos han protagonizado numerosos momentos de desenfreno y pasión en la villa. De hecho, también han elegido el jacuzzi como escenario. Una serie de imágenes que no ha podido ver Gilbert debido a que ha sido sancionado por la organización. Y es que, su actitud en la última hoguera y la manera en la que rompió las reglas corriendo hacia la villa de las chicas, no la han podido dejar pasar. Por ello, en esta ocasión, han sido sus compañeros los que han visto lo que ha hecho Claudia, la pareja de Gilbert.

Los chicos de ‘La isla de las tentaciones’ convocan una hoguera de confrontación

Como era de esperar, la indignación entre los chicos era notoria. Y es que, ninguno daba crédito a lo que estaban viendo. Por ello, fue Darío el que terminó rompiendo el hielo. «Gilbert necesita tener a su novia delante para que le diga a los ojos por qué le está haciendo eso», dijo. Una opinión con la que Rodri se mostró de acuerdo. Pues, consideraban una «necesidad» que escuchase una explicación directa por parte de ella.

Fue entonces cuando los chicos propusieron una hoguera de confrontación para Gilbert. Pues, no querían «ponerle a Gilbert una venda en los ojos». Ante ello, Sandra Barneda les dejó claro que esta decisión podría implicar ciertos riesgos. Pero, ellos se mostraron contundentes. «Me gustaría, si se pudiera, solicitársela. Que el chaval se ponga delante de ella y que le explique las cosas», comentó Darío.

Darío se sincera: «Si yo viese eso, me da un ataque»

Teniendo esto en cuenta, la presentadora del formato fue clara. «La primera vez en la historia de La isla de las tentaciones que los compañeros, convocan una hoguera de confrontación», anunció. Ante ello, la comunicadora les explicó que Claudia debería decidir si quería acudir o no a la hoguera. En el caso de rechazar la oferta, la joven debería abandonar el reality sola y sin la oportunidad de hablar con el que era su novio.

Unas reglas muy contundentes que los chicos comprendieron. «Es necesario. Me duele por él, pero va a ser lo mejor», opinó Darío. Y es que, para ellos, las imágenes de Claudia con Gerard oscilaban entre «asco» y «calentón». Fue entonces cuando Darío, que era el que se mostraba más molesto, se sinceró. «Si yo viese eso me da un ataque», sentenció.