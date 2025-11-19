Giro inesperado en ‘La isla de las tentaciones’ con una decisión histórica: «No me lo puedo creer»

La pasada noche del 18 de noviembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de La isla de las tentaciones. El popular reality se ha convertido en uno de los más vistos y populares del grupo de comunicación, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. De esta manera, y tras el programa del lunes, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver una emisión más del formato. Una hora inédita donde no faltaron las sorpresas. Y es que, ya lo avisaba Sandra Barneda en su momento, esta edición va a estar cargada de momentos arrolladores.

Tal y como se pudo comprobar, anteriormente, Claudia cayó en la tentación con Gerard. Ambos se dejaron llevar por la pasión y vivieron un ardiente momento en la villa. Un gesto con el que la participante dejó claro que su historia con Gilbert, su novio, ya es cosa del pasado. La edición no ha hecho más que comenzar y ya una de las participantes ha caído rendida a los encantos del tentador VIP. Por ello, y como la organización de La isla de las tentaciones siempre va un paso por delante, han sorprendido con su inesperado movimiento. Y es que, por primera vez en la historia del programa, han sido las solteras (tentadoras de los chicos) las que han descubierto lo que sucede en la villa de las chicas.

Sandra Barneda anuncia algo histórico en ‘La isla de las tentaciones’

Que Sandra Barneda aparezca con su icónica tablet bajo el brazo no es buena señal. Por ello, al llegar a Villa Montaña, las alarmas se han encendido en los chicos. «Voy a pedir, por favor, que os quedéis solteras también. Todos al sofá», comunicó la presentadora. Los nervios entre los protagonistas eran más que evidentes. De hecho, Álvaro no pudo evitar echarse a llorar al pensar en Mayeli, su novia.

«Por primera vez en La isla de las tentaciones, van a ser las solteras las que vean las imágenes», anunció. «Van a tener el privilegio de ver lo que está ocurriendo en la otra villa», explicó. «Por su puesto, ellas tendrán el poder de compartirlo o no», les indicó. Ante ello, los participantes se llevaron las manos a la cabeza. Aunque, otros les dijeron que estuvieran atenta a cada detalle de las imágenes.

Seguidamente, los chicos procedieron a irse para que ellas pudieran ver las imágenes. Fue entonces cuando las solteras le dieron al play a la tablet. «¿Perdona?»; «Mira, mira, mira»; «¿Alguien me explica por qué no se hace esto aquí (villa Montaña)?», eran algunos de los comentarios que decían las solteras. Al escuchar sus expresiones desde la otra habitación, los participantes intentaban autoconvencerse de que no era por ninguna de sus parejas.

Eso sí, el que peor lo pasó fue Álvaro. «Mayeli no ha hecho nada…», se decía a él mismo. De esta manera, tras ver cómo las participantes disfrutan con sus fiestas en la villa, lo más sorprendente fue el edredoning. Pero, cabe señalar que no pudieron ver el rostro de los protagonistas. Por lo tanto, desconocen sus identidades. De esta manera, la organización ha aumentado la incertidumbre entre los chicos. Pues, todos tienen la duda de si es o no su pareja.