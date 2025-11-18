Gilbert se escapa a Villa Playa tras descubrir la infidelidad de Claudia: «¿Qué haces?»

No es ningún secreto que la novena edición de La isla de las tentaciones no está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos. Es más que evidente que todas y cada una de las parejas han llegado a República Dominicana con ganas de disfrutar al máximo de la experiencia, y muchos de ellos están sobrepasando muchos límites. Un claro ejemplo lo encontramos en Claudia, que ha sido la primera de la edición en caer de lleno en la tentación con su tentador, Gerard. Al saber cómo es su pareja, en la primera hoguera de los chicos, Gilbert reconoció a Sandra Barneda que se temía lo peor: «La luz de la tentación sonó muchas veces y ojalá que no fuese ella. Pero tengo una corazonada de que voy a ver cosas duras». La presentadora fue más allá: «Tu año y medio de relación con Claudia ha estado marcado por sus celos y su desconfianza sobre ti».

Tras ese mítico «Hay imágenes para ti» de Sandra Barneda, Gilbert tuvo la oportunidad de verlas junto a sus compañeros. En un primer instante, fue testigo del coqueteo que había entre Gerard y su novia. Como era de esperar, no tardó en reaccionar: «No lo entiendo, ¿qué voy a ver en las siguientes imágenes? No me merezco esto». Lejos de que todo quede ahí, no dudó en ir mucho más allá: «Conozco la mirada de ella y no espero nada bueno. Le miraba con ganas, a mí me mira muchas veces así». Todo ello mientras se mostraba indignado al ver cómo Claudia se «dejaba hacer de todo» por Gerard. «Estamos al principio de la experiencia, pero esto parece la quinta hoguera», comentó. Poco después, tuvo la oportunidad de ver las imágenes en las que Claudia y Gerard se fundían en un apasionado beso en el jacuzzi. Gilbert no tardó en coger la tablet y lanzarla por los aires.

Pero no todo quedó ahí, ya que no tardó en hacer la siguiente pregunta: «¿Dónde está Villa Playa?». «¡Gilbert, por favor! ¡Qué alguien le pare!», exclamó Barneda. Pero de nada sirvió, puesto que el participante de La isla de las tentaciones 9 echó a correr hasta llegar al hogar de sus parejas: «¡Claudia! ¡Primera hoguera, primera hoguera!», exclamó, mientras alguien del equipo trató de pararle los pies.

«¡La más digna de todas, ahí está! ¿Qué cojon** haces?», reprochó. Claudia trataba de zafarse de sus compañeros, que la tenían retenida para que no se acercase a Gilbert. «¡Ven, ven!», pidió la mallorquina a su todavía novio, pero él hizo caso omiso: «No me vas a ver en tu puta vida, que seas muy feliz (…) Primera tía que cae en la primera hoguera de La isla de las tentaciones. ¡Bravo!».

Sin duda, nada más comenzar la emisión de esta entrega, los espectadores de Telecinco han sido testigos de uno de los momentos más sorprendentes de lo que va de edición. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. ¡Y no es para menos!