Claudia cae en la tentación con Gerard en ‘La isla de las tentaciones 9’: «Se va a morir»

Desde que la organización de La isla de las tentaciones 9 les presentó a Gerard, tentador VIP, los ojos de Claudia no han tenido otra dirección. Los jóvenes han dejado claro, desde el primer momento, que la atracción entre ambos era mutua. Una conexión inmediata que comenzó como una simple complicidad, pero que poco ha tardado en ir a algo más. Un acercamiento que ha sido visto por Gilbert, el novio de la participante. Es evidente que el joven supo desde la ceremonia de collares que iba a tener problemas con ese tentador. Y, no se equivocó.

La pasada noche del 11 de noviembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de La isla de las tentaciones 9. De esta manera, la audiencia pudo comprobar que la situación en ambas villas está más candente que nunca. Y es que, en el caso de Claudia y Gerard, la sintonía entre ambos ha estado a punto de sobrepasar los límites en muchas ocasiones. Unas emociones que han tenido a la joven con muchos remordimientos. «Podemos bajar un poco revoluciones si te sientes mal», le propuso el tentador en una ocasión. Pero, por mucho que lo intentaron, ganó la tentación. Durante la siguiente fiesta que se realizó en la villa de las chicas, la pareja se dejó llevar por la atracción y por las emociones del momento.

Claudia y Gerard se dejan llevar en el jacuzzi de ‘La isla de las tentaciones 9’

En el jacuzzi, Claudia y Gerard dieron rienda suelta a la pasión con un intenso beso. Un gesto con el que rompieron por completo los límites y del que Almudena estaba siendo testigo. «¡Qué fuerte!», exclamó la participante. El encuentro no fue a más, pero participante y tentador disfrutaron de una intensa sesión de besos. Ante ello, y como era de esperar, la alarma sonó en la villa de los chicos.

Los participantes no pudieron evitar quedarse de piedra, puesto que, a esas horas de la noche, lo que estuviese sucediendo en la villa de sus novias no tenía pinta de ser nada bueno. Respecto a Claudia y Gerard, ambos se trasladaron al interior de la villa. El joven cogió a la participante en brazos y la dejó en su cama. Eso sí, no se fue sin darle un par de besos.

Claudia se sincera: «No lo siento para nada»

Un momento que dejó a Claudia con una sonrisa de oreja a oreja. Pero, horas después, la culpa la consumió. Por ello, la joven se sinceró con Sandra Barneda, la presentadora de La isla de las tentaciones 9. «En vez de estar preocupada porque la he cagado y quiero estar con él, mi pensamiento es pensar que me da pena haberle hecho daño, pero no me arrepiento. Ojalá haya hecho algo, prefiero tragarme eso y pasarlo mal yo también a que él no haga nada y esté muy mal», confesó.

«No sé cómo me siento, cuando estaba con Gerard estaba cómoda, pero ¿a qué precio? Tenemos que ser egoístas las personas para hacer lo que sentimos si vas a hacer daño a la otra persona», opinó. Asimismo, Claudia se sinceró con Gerard sobre lo sucedido. «Si me he sentido así contigo, algo de mi relación no está bien, pienso que lo correcto es creer que quiero que me perdone, pero no lo siento para nada», sentenció.