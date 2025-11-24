Sandra Barneda estalla contra un participante de ‘La isla de las tentaciones 9’: «¿Me mentiste a mí?»

No es ningún secreto que la novena edición de La isla de las tentaciones no está dejando absolutamente indiferente a nadie. Y siendo honestos, no es para menos. Es un hecho que todos y cada uno de los participantes están haciendo todo lo que está en su mano para disfrutar de esta experiencia que les va a marcar para siempre. En todos los sentidos. En los últimos días, los espectadores de Telecinco han podido ser testigos de cómo, en la segunda hoguera, Juanpi se vio superado por la situación. Y todo porque tuvo la oportunidad de ver imágenes del beso de su novia Sandra con Andrea, su tentador. Algo que le destrozó por completo. Como no podía ser de otra manera, este hecho ha sido muy comentado en El debate de las tentaciones emitido el pasado domingo 23 de noviembre. Una entrega que estuvo marcada por la tensión entre el andaluz y Sandra Barneda.

Todo comenzó cuando los colaboradores quisieron hacer balance respecto a si Juanpi había llegado a dar motivos a su novia para ser celosa. «Motivos, que ella supiera, no le he dado ninguno», respondió el participante de La isla de las tentaciones 9. Aun así, para nadie es un secreto que, en el casting, él mismo confesó haberle sido infiel. Un secreto que guardó hasta que pusieron rumbo a República Dominicana y, en una hoguera, Sandra lo descubrió tras una confesión que hizo el andaluz en Villa Montaña. Una situación que generó una enorme indignación en plató. Una de las más afectadas fue Sandra Barneda, puesto que, en la segunda hoguera, el andaluz negó haber sido infiel a su novia, a pesar de haberlo confesado en el casting. «Juanpi, mírame a los ojos. ¿Me mentiste a mí?», quiso saber la presentadora de la novena edición de La isla de las tentaciones.

Al participante del reality no le quedó otra opción que admitir su error. Es más, dio a conocer que su intención era que la información saliera de él, antes que por terceros: «Lo admito. Soy un cobarde, un cagado», comenzó diciendo. Por si fuera poco, fue más allá: «Pero antes de que ella lo viera y lo contara, lo cuento yo».

Pero antes de que eso sucediera, la tensión aumentó considerablemente después de que Marta Peñate y Alejandra Rubio, como colaboradoras de El debate de las tentaciones, diesen su opinión al respecto. «Cuando tú has puesto los cuernos y no te dolía, pues cuando te los ponen, te fastidias», aseguró la canaria, que se mostró muy crítica con la actitud de Juanpi.

La nieta de María Teresa Campos fue mucho más allá: «Lo cuenta en el casting y luego lo niega. Un gesto supercobarde». Fue entonces cuando la presentadora no dudó en mantener esa presión sobre Juanpi para que, de una manera u otra, asumiera su responsabilidad. Él no tardó en tratar de justificarse: «No sabía quién lo sabía y quién no», aseguró, con risa nerviosa. Fue entonces cuando Barneda hizo hincapié en la importancia de la sinceridad en este tipo de cuestiones.