Juanpi se rompe ante la infidelidad de Sandra en ‘La isla de las tentaciones’: «No puedo ver más»

No es ningún secreto que la novena edición de La isla de las tentaciones no está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega, conscientes de que la gran mayoría de participantes van a seguir tentándose hasta límites insospechados. El pasado miércoles 19 de noviembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de la tercera de las entregas de la semana en la que, entre otras cuestiones, comenzó la emisión de la segunda hoguera de los chicos. En ella, ha sido notable la ausencia de Gilbert, puesto que tiene que cumplir la sanción impuesta por el equipo de La isla de las tentaciones 9 por haberse saltado las normas en la anterior hoguera. Además, era la primera vez que Álvaro se enfrentaba a esta dura prueba tras su regreso al reality junto a Mayeli.

Así pues, hemos podido ser testigos de cómo Rodri no ha podido evitar mostrarse cada vez más inquieto ante la innegable conexión que su novia tiene con Barranco, mientras que Darío se ha sentido profundamente nervioso ante la posible reacción de Almudena tras su primera hoguera. Lo que Juanpi no esperaba era ver una de las imágenes más duras de esta segunda hoguera. Todo comenzó cuando el andaluz empezó a ver vídeos de cómo su novia y su tentador comenzaban a acercarse cada vez más: «¿Esto qué es?», preguntó, y añadió: «Están conectando bastante bien. No está pensando nada en mí y yo me acuerdo todos los días de ella. Parece su novio», aseguró. Un pensamiento que creció cuando fue testigo de los juegos entre ellos: «Y se deja… a mí me da vergüenza ver esto y que mis padres lo vean. Esta no es mi novia, está tocándole el culo y eso no es un juego».

«Ya le queda poco para caer, se están deseando», vaticinó el participante de la novena edición de La isla de las tentaciones. Tan solo unos segundos después, la tablet mostró las imágenes en las que Sandra decidió besarse con Andrea en la última fiesta. Esto provocó que Juanpi se rompiese por completo, hasta tal punto que llegó a hacer el amago de marcharse de la hoguera en varias ocasiones.

Todo ello mientras cogió la tablet: «¡No puedo ver más!», anunció, visiblemente destrozado. Sus compañeros, al ver que se marchaba, le pidieron que regresase: «Necesitas verlo». A pesar de todo, el andaluz fue incapaz de evitar las lágrimas: «Esta no es mi novia. ¿Por qué? Qué sinvergüenza».

Juanpi se quedó de pie, moviéndose de un lado a otro en un claro gesto de nerviosismo. Es más, reconoció a Sandra Barneda que no podía ni hablar: «Me falta el aire». Fue entonces cuando la presentadora de La isla de las tentaciones 9 le pidió que se pusiera a su lado. Así pues, no dudó en darle un fuerte abrazo que el andaluz no tardó en agradecer.

«No me lo merezco, yo estoy aguantando como un hombre», comentó el participante del reality que se desarrolla en República Dominicana. Lejos de que todo quede ahí, no dudó en sincerarse aún más al respecto: «No me lo esperaba, no sé cómo me lo va a explicar. No me quiere, yo soy incapaz de hacer eso. No tengo ni saliva».