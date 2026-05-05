Dos argelinos detenidos días atrás por 10 hurtos roban una óptica en Alicante y hieren a la dependienta

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Novelda (Alicante) a dos varones de 30 y 35 años y de origen argelino por el robo con violencia en una óptica de la localidad de varias gafas valoradas en 1.113 euros. A resultas del robo, una dependienta resultó herida al tratar de impedir que los sospechosos huyeran. Estos últimos, cerraron la puerta con fuerza y dejaron atrapado el brazo de la joven en medio. Todo ello se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Los hechos se han producido el pasado 27 de marzo, pero se han conocido ahora. Y las detenciones el 30 del mismo mes, en plena calle, en Novelda, también.

Los detenidos han pasado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, que ha decretado el ingreso en prisión de ambos detenidos. Los dos jóvenes tienen antecedentes y apenas unos días antes habían sido también detenidos por su presunta implicación en una decena de hurtos cometidos en Novelda y en otra localidad alicantina: Aspe.

Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, los dos detenidos se dispersan al entrar en la óptica. Y, mientras uno de ellos queda mirando varios modelos de gafas de alta gama, el otro intenta distraer a la dependienta. Pero no lo consigue. La mujer se da cuenta de que le están robando y, en el momento, en que el varón intenta escapar con el botín ella sale del mostrador y va tras él. Finalmente, a la altura de la puerta del establecimiento, la joven forcejea con los dos ladrones y uno de ellos cierra la puerta. Entre la hoja y el marco queda el brazo de la dependienta.

Los dos detenidos fueron localizados por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda. Carecían de domicilio conocido. El 30 de marzo fueron localizados en la via pública y, de inmediato, se produjo la detención de ambos.