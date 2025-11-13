Cinco varones de origen marroquí y de edades comprendidas entre los 19 y los 31 años ha resultado detenidos por agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local en la localidad de Almoradí (Alicante). Los detenidos se encuentran presuntamente implicados en una serie de robos con fuerza y violencia en vehículos y establecimientos del citado municipio, como el que se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Conformaban una banda pues, según las fuentes consultadas, contaban con una organización jerarquizada y distribución de funciones. Con estas detenciones, la Guardia Civil pone punto final a una ola de denuncias iniciada como consecuencia del incremento de los robos en el municipio de Almoradí a finales del pasado mes de octubre.

Dos de los sospechosos han sido detenidos tras haber resultado pillados in fraganti por una de las patrullas de control. Intentaban acceder al interior de un vehículo estacionado. Han sido, precisamente, esas detenciones, las que han permitido a los agentes de la Guardia Civil ampliar las averiguaciones.

Y han conducido a los citados agentes a la intervención de boletos premiados en el Rasca y gana, dinero en efectivo y diversos objetos sustraídos, algunos de los cuales ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios. Además, estos avances son los que han posibilitado la detención de los otros tres integrantes de la banda. El grupo actuaba de modo organizado, con un reparto de funciones definido.

La Guardia Civil ha logrado también relacionar a los detenidos con varios robos en perpetrados en establecimientos comerciales de la localidad de Almoradí, en los que se produjeron episodios de violencia e intimidación hacia los propietarios.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal y receptación. Los detenidos contaban con antecedentes por hechos similares. Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Instrucción Número 2 de Orihuela, que ha decretado su libertad con medidas cautelares.