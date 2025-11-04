Detenidos dos marroquíes de 15 y 17 años por una oleada de robos de joyas en viviendas de Mallorca

La Guardia Civil ha logrado esclarecer una serie de robos con fuerza cometidos en el municipio mallorquín de Sant Llorenç des Cardassar, que habían generado inquietud entre los vecinos durante el mes de octubre. Tras una intensa investigación, los agentes detuvieron a dos menores de edad, de 15 y 17 años, acusados de tres delitos de robo con fuerza en viviendas.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando se presentaron varias denuncias por robos en el interior de viviendas de Sant Llorenç. Los afectados denunciaron la sustracción de joyas, relojes y otros objetos de valor. Ante la gravedad de los hechos, el área de investigación del Puesto Principal de Artà puso en marcha la Operación Txikia, con el objetivo de identificar a los autores y recuperar los bienes sustraídos.

Las gestiones iniciales dieron sus frutos pocos días después. Los agentes lograron identificar al primer sospechoso, un menor de 15 años, vecino de Sant Llorenç, que presuntamente había participado en al menos dos de los robos. Durante el registro, la Guardia Civil recuperó diversas joyas que habían sido denunciadas por sus propietarios, procediendo a la detención del joven el sábado 25 de octubre.

Tras el primer arresto, la operación continuó abierta. Las investigaciones posteriores permitieron localizar el resto de joyas sustraídas en una tercera vivienda, lo que llevó a la detención de un segundo implicado, un menor de 17 años con domicilio en Manacor, el lunes 27 de octubre. Ambos jóvenes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores como presuntos autores de tres delitos de robo con fuerza.

La Guardia Civil ha informado de que una parte de las joyas y objetos robados ya ha sido devuelta a sus legítimos propietarios, aunque las investigaciones siguen abiertas, ya que todavía faltan por recuperar algunos efectos sustraídos. Los agentes continúan con las diligencias para determinar si los dos menores podrían estar relacionados con otros robos cometidos en la comarca de Llevant en fechas próximas.

La serie de robos había generado preocupación entre los residentes de Sant Llorenç, un municipio tradicionalmente tranquilo. Vecinos consultados destacan la rapidez de la intervención policial y el alivio tras las detenciones. Fuentes de la Guardia Civil han subrayado que la colaboración ciudadana y la labor de investigación fueron «clave para el éxito de la Operación Txikia», que aún podría arrojar nuevos resultados en los próximos días.