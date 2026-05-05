El último tráiler de ‘La Odisea’ muestra toda su grandeza: «Nadie se interpone entre mi hogar y yo, ni siquiera los dioses»

Cada vez queda menos para poder ver la película más esperada del 2026 y por eso, el último tráiler de La odisea ya no se corta lo más mínimo mostrando en su furibundo despliegue promocional la espectacularidad de alguna de sus secuencias de acción. El nuevo avance de la nueva película de Christopher Nolan hace un recorrido por todos los momentos memorables del regreso de Ulises (Matt Damon)–en esta versión llevará el nombre de Odiseo–a Ítaca, teniendo como punto inicial de partida la amnesia sufrida bajo la manipulación de Circe (Charlize Theron). Sí, el cineasta británico va a volver a usar el tiempo y la memoria como ejes narrativos de este épico retorno y, según relata su desafiante protagonista, «ni siquiera los dioses» van a poder interponerse entre él y su vuelta al hogar.

Con un presupuesto de 250 millones de dólares, la adaptación de la obra de Homero tiene planeado conquistar la taquilla en la próxima cartelera estival. Cualquier proyecto del realizador es siempre un reclamo cargado de expectativas, pero Nolan nunca había tenido antes en frente el reto mayúsculo de trasladar a la gran pantalla uno de los grandes relatos fundacionales sin el que resultaría improbable entender la narrativa moderna. A esto se le debe sumar el hito de ser el primer largometraje rodado íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm, marcando un antes y un después en la exhibición cinematográfica de nuestros días. Así, la alta resolución del formato convertirá el viaje de retorno de Ulises en una experiencia inmersiva y adornada con todo un elenco de estrellas de primer nivel a las que por fin podemos echar un primer vistazo gracias al reciente y vibrante tráiler de La odisea.

Universal Pictures lanza el tráiler más épico de ‘La odisea’

A Universal le han bastado dos minutos y medio para tenernos (otra vez) analizando cada uno de los planos del ambicioso blockbuster. Un terreno novedoso y a la vez familiar para cualquiera que haya visto el grueso de la filmografía de Nolan. El tráiler de La odisea comienza con un hombre varado en una isla, sin apenas recuerdos de su pasado. Este hombre es Ulises y su punto de partida audiovisual nos remite al arranque de Origen (2010), con Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) sumergido en un profundo sueño.

Defy the Gods. Watch the New Trailer for Christopher Nolan’s The Odyssey and experience the film in theaters 7 17 26. pic.twitter.com/Ve6wUGxw3P — The Odyssey Movie (@odysseymovie) May 5, 2026

La cronología rutinaria suele dar una especie de urticaria al director de Interstellar (2014), y por ello, lo más probable es que este sea el mismo inicio enigmático y misterioso que vaya a tener el propio filme. El inteligente héroe griego no está solo. En frente tiene a la hechicera Circe, la cual a priori parece ayudarle a revivir dichos fragmentos de su memoria. Primero menciona a su mujer, Penélope (Anne Hathaway), y luego a su hijo, Telémaco (Tom Holland). Tras ello, se remonta a la victoria en la guerra de Troya y finalmente, le pide al rol de la actriz sudafricana que le ayude a regresar a casa.

Es aquí donde entran las dos tramas paralelas. La primera, la de la resistencia del hijo y la madre para esperar a Ulises, lidiando con la retahíla de pretendientes liderada por Antínoo (Robert Pattinson), quienes agotan su paciencia por ver, de una vez por todas, a un nuevo hombre ocupar el trono de Ítaca. La segunda es la historia de supervivencia del protagonista y sus soldados, luchando contra el cíclope Polifemo, guerreros gigantescos, tormentas insalvables y hasta un remolino acuático voraz que posiblemente represente al monstruo de Escila.

Pero todas estas complicaciones no son nada comparadas con la férrea voluntad de un Ulises que reta al mismísimo politeísmo griego: «Nadie se interpone entre mi hogar y yo, ni siquiera los dioses».

¿Quién aparece más en el reparto? ¿Cuándo se estrena?

El elenco estelar de La odisea no se limita al ya mencionado reparto protagonista. Aparte de Damon, Holland, Theron, Hathaway y Pattinson, en el casting secundario encontramos a otros rostros conocidos como Zendaya, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Ben Safdie, John Leguizamo y Elliot Page, entre otros.

La cinta tendrá su estreno mundial en cines el 17 de julio, dos semanas antes de otra ambiciosa producción, Spider-Man: Brand New Day (31 de julio).