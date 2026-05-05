Adiós al buen tiempo: la AEMET avisa de lluvias potencialmente fuertes hoy en estas zonas de Canarias y avisa de que la inestabilidad ha llegado para quedarse

La AEMET lanza un importante aviso de lluvias potencialmente fuertes hoy en estas zonas de Canarias y avisa de la inestabilidad que ha llegado para quedarse. Es hora de despedirse del buen tiempo y de hacerlo de tal forma que tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Estaremos muy pendientes de una situación que puede acabar siendo la que nos afecte de lleno en unos días en los que el tiempo cobra protagonismo.

Estos días en los que quizás pensábamos que había una parte del país que se escapaba de un temporal que llegaba con fuerza, lo que nos espera es algo radicalmente diferente. Un giro en el tiempo de las islas Canarias que pueden acabar teniendo una novedad plena en estos días en los que la lluvia acabará siendo una de las grandes protagonistas que hasta la fecha no sabíamos. El tiempo acabará siendo uno de los grandes protagonistas de estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

El buen tiempo se despide de esta parte del país

Las islas son uno de los puntos de España que puede mantenerse al margen de un tiempo que va cambiando por momentos. Tenemos que prepararnos para un giro radical que podría acabar siendo esencial en unos días en los que cada detalle cuenta y se transforma por momentos.

Tenemos que estar preparados para un destacado cambio de tendencia en unos días en los que realmente tendremos que empezar a ver llegar una novedad esencial. En unas jornadas que podremos tener en consideración determinados cambios que serán claves.

Esta parte del país que normalmente disfruta de un buen tiempo considerable, puede acabar siendo lo que nos dará en estos días lo que nos cambiará en unos días plagados de acción. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que el tiempo acabará cobrando un importante protagonismo.

Nos vamos a despedir del buen tiempo y del sol que ha reinado en unas islas Canarias que en breve van a tener que enfrentarse a un cambio que hasta la fecha no sabíamos. Tocará conocer lo que pasará en unas jornadas en las que parece que la AEMET no trae buenas noticias con su previsión del tiempo.

La AEMET avisa de lluvias fuertes en Canarias a partir de hoy

Hoy mismo vamos a asistir a un importante cambio en el tiempo, la AEMET no duda en darnos una serie de detalles que pueden ser esenciales. En unas jornadas en las que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Tocará saber qué nos espera en unos días cargados de actividad en estas islas.

El tiempo en Canarias puede ser muy distinto a como lo esperaríamos, tal y como nos detalla esta previsión de la AEMET: «Predominio de los cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta, así como de nubosidad baja en zonas bajas del norte y este, principalmente durante las horas nocturnas, y también en zonas de interior de la provincia occidental, donde no se descartan precipitaciones débiles ocasionales por la tarde en el caso de Tenerife y La Palma. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas costeras del noroeste y sureste durante la tarde; en medianías y cumbres, viento flojo de dirección variable, así como moderado del suroeste con intervalos de fuerte en cumbres centrales de Tenerife». Con temperaturas que no superarán los 22 grados en gran parte del territorio.

En el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé que persista una situación de inestabilidad en el tercio nordeste peninsular y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente acompañadas de tormenta y posible granizo, que podrían llegar a localmente fuertes en el tercio nordeste y Cantábrico oriental, de forma más probable por la tarde, aunque en el extremo norte puede haber alguna tormenta aislada en la primera mitad del día. Se esperan nevadas en zonas de montaña de la mitad norte, con una cota en el entorno de los 1500m en el noroeste y 1600/1800m en el resto. Predominio de intervalos nubosos en el resto de la mitad norte peninsular, con nubes bajas por la mañana y de evolución por la tarde, cuando son probables chubascos ocasionales, más intensos en entornos de montaña del este. Tiempo estable en la mitad sur peninsular, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubosidad de evolución con algún chubasco aislado en el sudeste. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con algún chubasco en las montañas de las islas más occidentales. Probables brumas y bancos de niebla matinales dispersos en el tercio norte peninsular y montañas del centro. Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular, manteniéndose con pocos cambios en el resto. Los descensos serán generalizados para el caso de las mínimas, exceptuando en Galicia y Canarias con pocos cambios. Se darán heladas débiles en montañas del extremo norte».