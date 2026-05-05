Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, lunes 4 de mayo

Los equipos y presentadores de los principales programas de televisión se han quedado helados esta mañana al intentar ver los datos de audiencia como cada mañana. Suelen ser a las ocho de la mañana cuando programas como El Hormiguero, La Revuelta y La isla de las tentaciones saben qué dato consiguieron la noche anterior, pero hoy, martes 5 de mayo de 2026, no ha podido ser así. Presentadores como Pablo Motos y David Broncano reciben en su propio teléfono cada mañana el dato del día anterior, algo con lo que comienzan el día.

Hoy han tenido tiempo de desayunar más tranquilos, puesto que una incidencia está haciendo que hasta las 10:30 h no vayamos a tenerlos. Eso también influye en Happy FM y a sus lectores, que hasta ese momento no podrán comenzar a saber qué ocurrió anoche con programas como MasterChef.

«Fifty5Blue (antes Kantar Media) informa de un retraso en la publicación de los datos de audiencias de ayer estimando su distribución sobre las 10:30 horas», así anunciaba Barlovento Comunicación este problema. Hasta es momento podemos recordar que la

Por lo tanto, no queda otra que esperar a ese momento en el que iremos actualizando los datos según los vayamos recibiendo.