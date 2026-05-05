Katy Perry se ha convertido en uno de los grandes memes de la Met Gala 2026 ya que parecía más un camafeo, que un cuadro o escultura como se pedía en el dress code. La expectación era máxima por descubrir el estilismo con el que la cantante regresaba a las icónicas escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York tras cuatro años de ausencia. Y no era para menos: en su última aparición, en 2022, la intérprete de Roar se coronó como una de las mejor vestidas de la noche con un elegante diseño de encaje y seda firmado por Oscar de la Renta.

El comentado look de Katy Perry en la Met Gala 2026

Sin embargo, su regreso no ha sido precisamente triunfal. La aparición de Katy Perry en esta edición ha generado más desconcierto que aplausos, y ha tardado apenas unos minutos en incendiar las redes sociales. Como ya es habitual, el secretismo marcó las horas previas a la gala, dejando en el aire qué celebrities desfilarían por la alfombra —con sonadas ausencias como la de Zendaya—, pero también elevando la expectación sobre nombres clave como el de la propia Perry.

Considerada durante años una de las reinas indiscutibles del evento, su reinterpretación del lema Fashion is Art no ha convencido. Todo lo contrario. Su look, diseñado por Stella McCartney en tono blanco con efecto quemado, ha sido objeto de críticas desde el primer momento. Especialmente llamativo ha sido uno de sus complementos: una máscara futurista que ocultaba completamente su rostro y que, lejos de integrarse con el conjunto, parecía pertenecer a otro universo estético, el de un guardapelo, esa joya que se abre para ocultar un mechón de pelo o una foto…

El desconcierto no terminó ahí. Durante su paso por la alfombra, la artista sorprendió al mostrar una tarjeta con el mensaje «comprométete con el papel», acompañada de un dibujo que muchos han interpretado como una referencia directa a Kim Kardashian en la Met Gala de 2021. Un gesto que ha abierto el debate: ¿performance artística o simple provocación?

Por si fuera poco, las comparaciones no han tardado en llegar. Numerosos usuarios en redes han equiparado su estilismo con el de un alienígena, alejándolo por completo del dress code de la noche. Un giro inesperado para una artista que, en otras ocasiones, ha sabido brillar con propuestas arriesgadas pero coherentes.

Esta vez, Katy Perry no ha conquistado la Met Gala… pero sí internet. Y aunque no precisamente por las razones que esperaba, ha vuelto a demostrar que, para bien o para mal, sigue siendo incapaz de pasar desapercibida.