Sarah Paulson, cegada por el dinero… ¿consiguió verse en el espejo antes de llegar a la Met Gala?

La Met Gala es sinónimo de riesgo y espectáculo, pero lo cierto es que no todas las apuestas logran estar a la altura. En una alfombra roja donde la creatividad debería ir de la mano de la coherencia, algunos looks terminan perdiéndose en el exceso. Este año, Sarah Paulson se ha convertido en una gran prueba de ello, dejando más desconcierto que admiración entre los presentes.

La actriz estadounidense, conocida por su participación en exitosas películas y series como American Horror Story, Ocean’s 8 o Bird Box, dejó sin palabras a todos los presentes con un estilismo que no se sabe si ha sido sacado de un cuento de princesas o de una historia de terror.

El conjunto consistía en un vestido gris de volumen desmedido que prácticamente le incapacitaba el poder andar con normalidad, lo que seguramente tuvo que llegar a ser hasta incómodo. Estaba confeccionado en varias capas de tul que creaban una falda vaporosa que terminaba de esconder por completo la silueta de la intérprete. En la parte superior, tenía incorporado un gran lazo del mismo material. Sin duda, este exceso de tejido genera una sensación de pesadez visual, pero para Sarah parecía no ser suficiente y, lejos de optar por unos accesorios simples, prefirió recargar aún más el look.

Al ostentoso vestido le añadió unos guantes largos de color blanco— más adecuados para una noche de ópera clásica— y un collar tipo chóker muy brillante. A pesar de todo lo descrito, el punto más llamativo del outfit fue el billete que decidió colocarse como antifaz, el cual rompía por completo la poca elegancia que podía transmitir, así como claramente le impidió verse en el espejo antes de salir de casa.

Sin lugar a dudas, el look de Sarah Paulson terminó perdiéndose en el exceso, lo que ha hecho que haya formado parte de la lista de las peor vestidas de la noche, donde se encuentran destacadas figuras como Heidi Klum, Lena Dunham, Gwendoline Christie, Katy Perry, Janelle Monáe o la mismísima Georgina Rodríguez. Sin embargo, en el caso de Paulson, parece no importale en exceso y, a través de sus redes sociales, se ha limitado a compartir vídeos en los que luce orgullosa el estilismo que ha eligido para una velada donde la moda es la clara protagonista.

En el lado contrario, Anna Wintour, Nicole Kidman, Amanda Seyfried o Cara Delevigne han deslumbrado en la alfombra roja y se han posicionado entre las mejor vestidas de esta edición.