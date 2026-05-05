¿Se imaginan a la Princesa Leonor lanzándose desde el mítico helicóptero de Supervivientes? Pues, aunque suene a fantasía televisiva, una escena muy similar se ha producido en las últimas horas. Y no, no es un montaje ni un guiño viral: la heredera al trono ha protagonizado un salto que ya está dando mucho que hablar. Puede parecer difícil de creer —aunque viendo precedentes como el de Nacho de Borbón, primo lejano de Felipe VI y exconcursante del reality, todo encaja un poco más—, pero lo cierto es que Leonor se ha colado, por méritos propios, en el ranking de mejores saltos. Y sí, incluso ha dejado atrás a las míticas Campos.

Leonor recrea la primera prueba de ‘Supervivientes’

La princesa Leonor encara ya la recta final de su formación militar en la Academia General del Aire, una etapa clave dentro de su preparación como futura jefa de las Fuerzas Armadas. Durante estos años, Casa Real ha ido mostrando distintas imágenes de su evolución en las academias, pero las últimas instantáneas han dado un paso más allá… hasta el punto de recordar a una escena propia de Supervivientes.

Desde Zarzuela han difundido unas fotografías de lo más llamativas —y también sorprendentes— de la heredera al trono durante una de sus últimas actividades a finales de abril. La hija de Felipe VI y doña Letizia se trasladó hasta la Base Aérea de Talavera la Real, en Badajoz, a bordo de un reactor F-5, un avión de combate utilizado en el curso de Caza y Ataque. Acompañada de un instructor, su objetivo era conocer de primera mano la formación de los alumnos de quinto curso.

Sin embargo, más allá del vuelo, hay una imagen que ha acaparado toda la atención. En ella, Leonor aparece lanzándose desde un helicóptero en una maniobra de entrenamiento que ha hecho saltar las comparaciones con el mítico salto inicial de Supervivientes. Una escena que, por lo inesperada, ha revolucionado las redes y ha colocado a la princesa —al menos simbólicamente— en el ranking de los mejores «saltos» del formato televisivo.

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Las fotografías no solo reflejan el exigente nivel de su instrucción, sino también a una Leonor cada vez más suelta, natural y completamente integrada en la disciplina militar. De hecho, apenas un día antes, la nieta de Juan Carlos I había visitado junto a sus compañeros la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete, donde conocieron el funcionamiento de los Eurofighter del Ala 14.

Pero, sin duda, ha sido ese salto desde el helicóptero el que ha marcado la diferencia. Porque si algo ha quedado claro es que la Princesa no solo cumple con su formación… también protagoniza imágenes que bien podrían competir con las de cualquier reality.