Sólo hay 62 personas en España con este nombre, pero un estudio confirma que es el más bonito del mundo: tiene 4 letras y significa ‘belleza’

Escoger el nombre perfecto para un hijo es un proceso largo y complejo, que requiere de reflexión y consenso. Hace no tanto lo habitual era elegir un nombre familiar, pero hoy en día esta tradición ha ido perdiendo peso. Lo primero que se suele valorar es que el nombre guste y suene bien, y después se pasa a considerar su originalidad. En este contexto, un estudio publicado recientemente ha revelado cuál es el nombre más bonito del mundo, el cual sólo tienen 62 niños en España según los últimos datos del INE. Este estudio pone de manifiesto cómo el cerebro humano tiende a reaccionar de manera positiva ante determinadas combinaciones de sonidos, especialmente cuando estas resultan suaves, equilibradas y fáciles de pronunciar.

Los 30 nombres con menor edad media en España en el año 2025 presentan las siguientes edades medias: Oussaid (1), Usayd (1,1), Ossaid (1,1), Osaid (1,2), Osayd (1,2), Usaid (1,3), Aizal (1,3), Ailany (1,3), Ousaid (1,4), Muhammad Orhan (1,5), Suleya (1,5), Oussayd (1,6), Eithan Mateo (1,6), Ayzal (1,9), Miraal (2), Zunaisha (2,1), Adhara Sofia (2,1), Adhara Isabella (2,1), Muhammad Zohan (2,2), Alahia (2,4), Irha (2,5), Gurbaaz (2,6), Milan Gael (2,6), Misk (2,6), Sanad (2,7), Mirha Fatima (2,7), Alaia Isabella (2,7), Kiswa (2,7), Muhammad Zaviyar (2,8) y Zaviyar (2,9).

El nombre más bonito del mundo

Un estudio realizado por la marca My First Year, especializada en productos para bebés, en colaboración con el profesor de Lingüística Cognitiva de la Universidad de Birmingham, Bodo Winter, ha tratado de identificar qué nombres generan emociones más positivas cuando se pronuncian en voz alta.

El primer puesto de la lista es para Zayn, del cual, según datos recientes del INE, solo hay 62 personas en España con una edad media de poco más de cuatro años. Este nombre, considerado el más bonito del mundo, tiene origen árabe y significa «belleza», haciendo referencia a la belleza tanto física como espiritual.

En segundo lugar, Jesse significa «regalo», ya que procede del hebreo «Yishai», y se interpreta como un don o presente. El tercer puesto en el ranking es para Charlie, que significa «hombre libre»; tiene raíces germánicas y deriva del nombre Charles, vinculado al término «karl», que se asocia con la libertad y la independencia.

Por su parte, Louie significa «guerrero famoso», ya que proviene de raíces germánicas donde «lud» hace referencia a la fama y «wig» a la batalla.

Mientras, William significa «guerrero valiente», ya que se forma a partir de los elementos germánicos «wil», que significa voluntad o determinación, y «helm», que significa protección. A su vez, Freddie significa «gobernante pacífico», porque es un diminutivo de Frederick, nombre germánico formado por «frid», que significa paz, y «ric», que significa poder o gobernante.

Del mismo modo, George significa «agricultor», ya que procede del griego «Georgios», derivado de «georgos», que combina «ge» (tierra) y «ergon» (trabajo). Ali proviene del árabe y significa «noble»; este se asocia a la dignidad y a figuras históricas de gran relevancia. Por otra parte, Daniel significa «Dios es mi juez», ya que tiene origen hebreo y se forma a partir de «dan» (juzgar) y «el» (Dios). Finalmente, Riley significa «valiente»; tiene origen irlandés y proviene de la antigua familia Ó Raghallaigh, asociada a linajes de guerreros.

Zayn, el nombre más bonito del mundo según este estudio. Jesse Charlie Louie William Freddie George Ali Daniel Riley

Tendencias en 2026

Entre las tendencias más destacadas aparece Aarav, que se ha popularizado globalmente y significa «paz interior», mientras que Aden gana terreno por su sencillez y su sentido de «lugar de descanso». Del mismo modo, nombres como Arlo, que significa «colina protegida», y Asher, cuyo significado es «feliz o bendecido», se han convertido en elecciones frecuentes por su equilibrio entre modernidad y personalidad.

Además, siguen destacando opciones como Axel, que transmite fuerza al significar «padre de la paz», y Bodhi, que aporta un toque espiritual moderno con el significado de «iluminación o despertar». En esta misma línea internacional aparece Cairo, asociado a la idea de «grandeza», y Dante, que aunque clásico en origen, hoy se percibe como un nombre actual y firme que significa «constante y resistente».

Por otro lado, nombres como Elian, que significa «Dios es mi luz», y Enzo, uno de los más usados en la actualidad y que significa «gobernante de la casa», refuerzan la tendencia de nombres cortos y potentes. A ellos se suman Finn, con el significado de «claro o puro», y Gael, que aporta un aire juvenil al significar «generoso».

Finalmente, destacan opciones como Kai, que evoca libertad al significar «mar o naturaleza», y Liam, uno de los nombres más populares del mundo moderno con el significado de «protección firme». Asimismo, destacan opciones como «Noah», que transmite serenidad y equilibrio con el significado de «descanso», «Nolan», asociado a la idea de «campeón». Por otro lado, nombres como «Rayan», que significa «bello», «Ryder», que significa «jinete», y «Rocco», que significa «descanso», marcan tendencia en 2026.

Finalmente, aparecen nombres como «Yago», que significa «Dios recompensará», «Yanis», que significa «Dios es misericordioso», y «Zane», que significa «regalo de Dios», junto a «Zion», que significa «lugar elevado o sagrado».