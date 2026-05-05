El BOE confirma el cambio: las aceitunas y los pepinillos no volverán a ser como siempre en España

Abrir un bote de aceitunas, coger un pepinillo o encontrarte una tapa de este tipo de alimentos, o de ingredientes, en el bar es algo tan cotidiano que casi nunca pensamos en ello. De hecho forma parte de esa rutina tan española de picar algo. Sin embargo, precisamente esos productos tan habituales son los que ahora acaban de cambiar, aunque no lo parezca a simple vista. Toma nota porque esto es lo que señala el BOE sobre las aceitunas y los pepinillos y que no volverán a ser como siempre en España.

En los últimos años, nuestro país ha ido revisando poco a poco su normativa alimentaria, ajustándola a lo que pide el mercado y, sobre todo, a lo que exige el consumidor. Ya se ha visto con otros alimentos bastante presentes en el día a día, como el jamón o las galletas, y ahora le ha tocado el turno a los encurtidos y al vinagre. De este modo, el cambio llega con el Real Decreto 142/2026, publicado en el BOE, y aunque no altera las aceitunas o los encurtidos que comemos como tal, sí cambia algo importante y tiene que ver con la forma en la que se explica y se presenta al consumidor. Y eso, en realidad, puede influir más de lo que parece.

El BOE confirma el cambio para las aceitunas y los pepinillos

Si hay un producto que se lleva la atención dentro de esta reforma que recoge el BOE son las aceitunas rellenas. Están en todas partes, desde supermercados hasta bares, y precisamente por eso el cambio no pasa desapercibido. Y a partir de ahora, cuando el relleno no sea un ingrediente «tal cual», sino una mezcla o una pasta, tendrá que indicarse claramente en la etiqueta. Además, será obligatorio detallar qué lleva exactamente esa preparación.

Puede parecer un matiz sin importancia, pero no lo es tanto. Durante años, mucha gente ha dado por hecho que las aceitunas rellenas de anchoa llevaban anchoa como tal, cuando en realidad lo más habitual es que se trate de una pasta elaborada con distintos ingredientes. Con la nueva norma, esa diferencia tendrá que explicarse de forma clara.

Eso sí, el nombre no desaparece. Se podrán seguir vendiendo como aceitunas rellenas de anchoa, pero con una información más completa detrás, para que cada uno sepa realmente qué está comprando.

Más claridad también en pepinillos y otros encurtidos

El cambio no se queda sólo en las aceitunas, sino que afecta a los encurtidos en general, como los pepinillos que también entran dentro de esta actualización, aunque aquí el foco está en algo parecido pero el etiquetado tendrá que ser más preciso. Sobre todo en productos que están más elaborados o que incluyen mezclas, se exigirá una descripción más clara de los ingredientes.

No es algo que vaya a cambiar el sabor ni la forma de consumirlos, pero sí la manera en la que se presentan. En el fondo, es una forma de evitar confusiones que durante años han estado ahí sin que mucha gente se lo planteara.

Además, se introducen pequeños ajustes en los procesos de elaboración y conservación. Son cambios más técnicos, de los que no se notan directamente, pero que buscan adaptar estos productos a estándares actuales sin tocar demasiado su esencia.

El vinagre también cambia, aunque menos de lo que parece

Otro de los puntos importantes de esta normativa tiene que ver con el vinagre, un producto muy básico en cualquier cocina aunque aquí la reforma va más por el lado técnico. Se reconocen prácticas tradicionales que hasta ahora no estaban del todo claras dentro de la normativa, sobre todo en productos con Denominación de Origen o Indicaciones Geográficas Protegidas.

También se flexibilizan algunos aspectos, como los ingredientes permitidos o los niveles de acidez, y se ajusta la forma en la que debe aparecer todo eso en la etiqueta.

Y hay un detalle que no es menor: el uso del término natural. A partir de ahora, no se podrá utilizar de forma tan libre como antes. Sólo se permitirá en productos sin aditivos (con excepciones muy concretas), lo que obliga a las marcas a ser bastante más precisas.

Otros alimentos que también se ven afectados

Aunque las aceitunas y los encurtidos son lo más llamativo, el Real Decreto va bastante más allá y toca otros productos que también están muy presentes en la cesta de la compra. Por ejemplo, el pan sin gluten pasa a formar parte de la norma de calidad del pan, lo que permite que algunos productos sin harina puedan llamarse así si cumplen ciertas condiciones.

En el caso de la horchata valenciana, se abre la puerta a versiones con menos azúcar o incluso sin azúcares añadidos, algo que responde bastante bien a lo que buscan ahora muchos consumidores. También se ajusta la regulación del jamón de pavo, se añaden nuevas categorías en la sidra y se eliminan ciertos límites en las galletas para permitir nuevas formulaciones.

No son cambios que vayan a revolucionar estos productos, pero sí reflejan que la normativa se está adaptando a nuevas formas de consumo y a nuevas demandas.