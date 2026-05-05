Met Gala 2026: las peor vestidas, Heidi Klum de estatua y Janelle Monáe con musgo y ‘chatarra’

La Met Gala siempre nos ha dado dos tipos de estilismos: los que deslumbran en la alfombra roja y los que sobran. Cada celebritie escoge un diseñador que tiene que interpretar la temática que, este año, versa sobre el arte en la moda. Desde las siluetas, pasando por los tejidos o incluso la conceptualización en sí, puede caer en desastre. Rihanna vistió un diseño de Guo Pei que fue fruto de cuentos de memes, comparándolo con una tortilla francesa o incluso el vestido de Kim Kardashian, que lo asemejaron con la tela de un sofá de los 80. Este año tampoco han decepcionado y algunas se han pasado de la raya. Estas son las peores vestidas de la Gala del Met 2026.

Heidi Klum deja a todos «de piedra» en la Met Gala

Aunque ha pasado de las últimas, la modelo alemana se merece abrir este ranking. Es verdad que a ella le da igual si va bien o mal, lo sabe lucir y siempre quiere aportar realidad al código de vestimenta. Nos ha sorprendido con un diseño drapeado, con una corona y la cara pintada, con un resultado que nos hace creer que es una estatua de verdad. Es muy original, pero tiene que ser incómodo para aguantarlo toda la noche.

Lena Dunham y el exceso de plumas

La directora y productora ya pisado la alfombra roja de la Met Gala, pero no ha acertado con la elección estilística. Lo que tenemos claro es que, cada vez que ha pisado las escaleras del Museo Metropolitano, lo ha hecho con looks bastante cuestionables. En el vestido de este año, sobra mucha información. Aunque haya hecho un homenaje a El diablo viste de Prada 2 con los Rockstud de Valentino (parecidos a los de Miranda Priestly), no convence. Las plumas del pecho le tapan media cara y sólo se ven unas cejas (mal) teñidas que distráen. Seguimos con más lentejuela roja, piedras y más plumas. Es un no definitivo.

Gwendoline Christie en su línea

Es muy buena actriz, pero toma malas decisiones en las alfombras rojas. En la Met Gala del pasado año y del anterior, le pasó igual. Christie siempre intenta ir un paso más allá, pero consigue cruzar la línea roja. Eso sí, al menos ha medio cumplido el dresscode. El tocado nos ha dejado sin palabras. La máscara nos ha recordado a la cabeza de cera de Jared Letto en la gala de 2019. El vestido es verdad que le favorece a la figura, pero esa mezcla de tonalidades, terminando en un corte sirena con un tul largo que, además, tiene un agujero, hace que vaya directa a esta lista.

Katy Perry: el sí, pero no de la Met Gala

Sí, aunque parezca un personaje de Alien, es la intérprete de la famosa canción Firework. Es verdad que siempre es una de las más esperadas de la Gala Met y es que, recordemos que un año fue vestida de lámpara y otro de hamburguesa. No esperábamos menos este año. El vestido no nos disgusta. Las líneas rectas se alternan perfectamente con las curvas, que dan vida al fruncido de la cintura. Le realzan la figura y hemos de admitir que le favorece. Pero Katy siempre va un paso más allá.

Zoë Kravitz del siglo XIX

El estilismo nos produce sentimientos encontrados. Vemos que el arte se plasma en una imagen en sí que parece sacada de un cuadro del siglo XIX, pero la terminación del total es confusa. El encaje se apoya fenomenal sobre su cuerpo, pero esas caderas añadidas, no nos cuadran. El pelo tampoco es que acompañe, pero eso sí, damos el aprobado a esos pendientes de diamantes. Era una de las sorpresas de la noche, porque se rumoreaba que aparecería con Harry Styles, pero al parecer ha decidido ser independiente.

Janelle Monáe, el cable de internet y el HDMI en la Met Gala

Sí, su estilismo respira arte, sobre todo moda y montar esa composición no ha tenido que ser sencilla, pero no pasa la prueba. No sabemos que nos perturba más, si el musgo, los cables USB o las entradas HDMI. Eso sí, lo que está logrado es el conjunto completo que da forma a un vestido de corte sirena, con un maxi cuello que nos recuerda a los isabelinos. Estamos seguros que esta noche no le va a faltar conexión.

Georgina Rodríguez con motivos religiosos y diamantes

La mujer de Cristiano Ronaldo es una de nuestras representaciones en la alfombra roja de la Met Gala, pero no ha acertado y nos duele decirlo. La empresaria no ha acertado con el dresscode y parece que se ha desviado un poco de la temática. Con un estilismo completo en una especie de tono aguamarina, protagoniza un top con encaje y enganches tipo corsé, con una ajustada falda satinada y un velo bordado del mismo color. Eso sí, lo que nos ha fascinado es el rosario hecho con diamantes… Porque Georgina no puede salir sin un diamante encima.