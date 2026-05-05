Alerta con el móvil que compras: si es de esta famosa marca podría ser una réplica falsa

Comprarse un teléfono móvil nuevo es una actividad que despierta la ilusión en muchas personas. El hecho de tirar a la basura tu dispositivo antiguo y obsoleto y cambiarlo por uno de última generación, con la pantalla más grande y con olor a nuevo es una de las actividades más placenteras que existen, sobre todo para los amantes de la tecnología.

Sin embargo, tras el brillo de las pantallas se esconde ahora un nuevo tipo de estafa. La Policía Nacional en las Islas Baleares ha hecho saltar las alarmas al detectar un repunte significativo en una modalidad de fraude que ha dejado a numerosos ciudadanos con la cartera vacía y un terminal inservible en las manos.

Según las investigaciones del Grupo de Blanqueo, el modus operandi que siguen los estafadores es muy sencillo. Están vendiendo dispositivos móviles falsificados a través de escaparates digitales como redes sociales y páginas web de dudosa procedencia.

De esta manera, los estafadores han perfeccionado el arte del engaño, logrando réplicas casi exactas de la conocida marca Apple con el único objetivo de lucrarse a costa de la buena fe de las víctimas.

El perfil de estas estafas suele seguir un patrón común:

Falta de transparencia: Perfiles sin rastro de datos fiscales o información técnica real sobre el producto.

Ausencia de garantías: No existe posibilidad de devolución ni canales de reclamación.

Métodos de pago inseguros: Se priorizan transferencias directas o plataformas que no permiten rastrear o recuperar el dinero una vez confirmada la estafa.

La advertencia policial no se limita exclusivamente a la pérdida económica. Las autoridades insisten en que adquirir estos terminales fraudulentos supone un grave riesgo para la salud y la seguridad del usuario.

Y es que, al margen de los canales oficiales, estos dispositivos no han sido sometidos a los rigurosos controles de fabricación y comercialización de la Unión Europea, lo que aumenta la probabilidad de fallos eléctricos, sobrecalentamientos o emisiones de radiación fuera de norma.

Finalmente, desde la Jefatura Superior de Baleares recuerdan que el consumidor tiene una responsabilidad ética. Al comprar en estos perfiles sospechosos, se contribuye directamente a financiar redes criminales especializadas en vulnerar el derecho a la propiedad industrial, alimentando un ecosistema delictivo que perjudica a toda la sociedad.