Dos trenes del AVE Madrid-Barcelona han permanecido detenidos este martes 5 de mayo a la altura de Tarragona por problemas en las infraestructuras. Según han informado los operarios a los viajeros del segundo convoy, «la vía no era segura» y han debido frenar la marcha porque otro tren ya se encontraba parado en mitad del camino.

Asimismo, los trabajadores de Renfe han asegurado que en ese tramo de las vías «hay algo», que también provocó que este mismo lunes los trenes se tuviesen que detener a esta altura del camino. Sin embargo, en conversación con los allí presentes, han confesado que desde Adif no se les proporcionan más detalles.

El segundo de los trenes AVE ha estado detenido durante más de 40 minutos esperando a que el tren inmediatamente anterior, que ha pasado más tiempo parado, retomara la marcha.

Noticia en ampliación…