Detenido en Cocentaina (Alicante) por las pintadas de carácter sexual en el coche de su ex pareja

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Cocentaina (Alicante) a un español de 47 años como presunto autor de un delito de acoso a su ex pareja en el ámbito de la violencia de género. En concreto, por dejar durante un año «mensajes de carácter vejatorio y sexualizados, así como con alusiones explícitas al consumo de estupefacientes, con aparente intencionalidad intimidatoria y menoscabo reputacional», según la propia Policía Nacional. La víctima, siempre según las mismas fuentes, recibía los mensajes en forma de pintadas en su vehículo o pulseras de cuentas que le dejaba en su entorno privado o laboral. El detenido ha sido puesto a disposición de los juzgados de violencia sobre la mujer de Alicante.

La denunciante trasladó a los agentes que la situación le había provocado daños emocionales y que tenía permanentemente la sensación de ser observada y seguida por una tercera persona. Este hecho le provocó un constante estado de alerta, que le afectó al sueño, al rendimiento y al estado de ánimo. A todo ello, hay que sumar el coste económico que le suponían los daños que sufría en su vehículo, que le repercutían en el seguro.

El estrés, el miedo y la incertidumbre producían, además, ataques de ansiedad a la víctima. Tuvo que acudir a terapia. Porque, a todo ello, se sumaba que desconocer la identidad de la persona que le enviaba los mensajes le llevaba a sospechar de personas de su propio entorno.

La víctima recibía las notas tanto en su residencia como en el buzón del lugar en donde hacía poco había comenzado a trabajar. Un hecho, este último, que hacía que las repercusiones fuesen más allá de su esfera privada.

Los investigadores, miembros de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Alicante, descubrieron que la campaña de descrédito y acoso a la que se veía sometida la mujer formaría parte de una dinámica de hostigamiento hacia ella y que se establecía un patrón de conducta homogénea atribuible, indiciariamente, a un mismo autor. Así, las pesquisas llevaron a la Policía a centrar las sospechas en un varón que había mantenido una relación con la víctima dos años atrás. La relación había durado un año.

La investigación reveló que el sospechoso empleaba distintos vehículos para ejecutar los hechos. Algunos de los coches los alquilaba exprofeso en diferentes empresas de alquiler de vehículos. La Policía, además, consiguió ubicarlo en 10 de los 16 episodios de acoso denunciados por la víctima.

Además, una inspección ocular del vehículo de la víctima y de las notas que la mujer aportó como pruebas por parte de la Brigada de la Policía Científica mostró indicios que incriminaban supuestamente al varón más tarde detenido como presunto responsable de los hechos investigados.

En el maletero del vehículo del detenido, los agentes hallaron diversos efectos presuntamente relacionados con el hecho investigado. Entre ellos, tres plantillas con las inscripciones Morena, Tríos y Quetan, con las que supuestamente el arrestado confeccionaba los mensajes, así como un bote de spray.