Dos detenidos por difundir imágenes íntimas de una compañera de trabajo en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de revelación de secretos y contra la intimidad, tras acceder sin autorización al contenido privado del teléfono móvil de una compañera de trabajo. Los arrestados están acusados de difundir imágenes de alto contenido sexual de una compañera de trabajo.

La víctima denunció los hechos después de conocer qué imágenes y vídeos de carácter sexual e íntimo, en los que ella aparecía, estaban siendo difundidos a través de un grupo de una conocida red social. Según explicó, en dicho grupo participaban varios compañeros de trabajo. En su declaración policial, la joven relató que uno de los presuntos autores, aprovechando la excusa de poner música desde su móvil, accedió sin su consentimiento al contenido del dispositivo. Posteriormente, realizó capturas de pantalla de las imágenes y vídeos en los que ella aparecía desnuda y en actitud sexual. Dicho material habría sido reenviado posteriormente a través de un canal de Internet, llegando a otro compañero de trabajo.

Tras las investigaciones realizadas por agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro, se confirmó que el primer implicado fue quien extrajo las imágenes del móvil de la víctima. A su vez, el segundo detenido habría sido el encargado de reenviar dicho material al grupo de la red social, donde se difundió y fue visualizado por terceras personas.

Finalmente, ambos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de revelación de secretos y contra la intimidad. La Policía intervino sus dispositivos móviles como parte de las diligencias en curso.