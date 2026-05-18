Escándalo en Ibiza: detenido un venezolano por ofrecer dinero a un niño a cambio de fotos eróticas

Escándalo en la isla de Ibiza. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen venezolano acusado de intercambiar contenido de carácter erótico con un menor de tan sólo 15 años, a quien además llegó a ofrecer distintas sumas de dinero a cambio de obtener fotografías íntimas a través de una conocida red social.

Según los datos policiales, el sospechoso utilizaba un perfil concreto en la citada plataforma digital para captar a sus víctimas. Fue a través de esta cuenta como el varón logró ponerse en contacto con el menor, manifestando desde el primer momento su intención de intercambiar material erótico. Además del envío de este contenido y del ofrecimiento económico, el detenido también dirigió de forma continuada comentarios de una marcada naturaleza sexual hacia el menor.

La situación fue descubierta por la madre del niño, quien, al percatarse de la gravedad de los hechos que estaban aconteciendo en el entorno digital de su hijo, acudió de inmediato a las dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia.

A raíz de la denuncia familiar, los agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hicieron cargo del caso de manera inmediata. Tras una exhaustiva investigación tecnológica y de campo, los componentes de la UFAM lograron averiguar la identidad del sospechoso, confirmando que se trataba de un varón residente en la propia isla de Ibiza.

Una vez plenamente identificado, la Policía Nacional coordinó un dispositivo de localización que culminó con el arresto del individuo, al que se le imputa formalmente ser el presunto autor de un delito de corrupción de menores.

A pesar de haber neutralizado al principal sospechoso, la Policía Nacional mantiene la investigación completamente abierta. Los agentes centran ahora sus esfuerzos en analizar el perfil y los dispositivos del detenido para esclarecer el alcance total de sus actos y determinar si pudieran existir más menores afectados por este mismo proceder.