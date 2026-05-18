Detenido en Palma por agredir sexualmente a su hija cada día durante dos años: la forzaba a ver porno «para que aprendiera»

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual continuada hacia su propia hija, una menor de tan solo 16 años. Según la investigación, el arrestado sometió a la víctima a tocamientos y diversas prácticas sexuales de forma diaria durante un prolongado periodo de dos años. Además, la joven denunció que su progenitor la obligaba de manera sistemática a visionar películas de contenido erótico, utilizando como excusa que así «aprendería».

Los abusos se producían en el ámbito de la vivienda familiar. El hombre aprovechaba deliberadamente aquellos momentos en los que ambos se quedaban a solas en el domicilio para perpetrar las agresiones. Esta situación de calvario diario se dilató en el tiempo hasta que el sospechoso abandonó la residencia habitual debido a una serie de problemas y desavenencias con la madre de la menor, momento en el que cesaron los ataques.

Harta de sufrir este sometimiento, la víctima decidió dar el paso el pasado mes de abril, relatando los hechos ante la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia contra su progenitor. A partir de ese instante, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) asumió el control de la investigación.

Tras realizar diversas pesquisas policiales, los agentes especializados lograron identificar y localizar al sospechoso el pasado miércoles, procediendo de inmediato a su detención y puesta a disposición judicial.