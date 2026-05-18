El magistrado Diego Gómez-Reino abre la carrera para el relevo de Carlos Gómez al frente del TSJIB

Diego Gómez Reino, que fue presidente de la Audiencia Provincial de Palma desde 2015 hasta 2022 no disimula en los pasillos y despachos de la Audiencia Provincial su firme interés en optar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Un cargo que ocupa el magistrado Carlos Gómez y al que le quedan tres años en su despacho dado que en ese momento se acogerá a la jubilación.

Según han explicado a OKBALEARES fuentes de la Audiencia Provincial de Palma conocedoras de estos movimientos «porque él mismo los difunde», Gómez Reino ya ha empezado a intentar recabar apoyos entre los magistrados de las islas.

Pero también habría viajado a Madrid en busca del favor del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que le tenga en cuenta dentro de tres años cuando toque suceder a Carlos Gómez al frente del TSJIB.

Precisamente, Carlos Gómez sería uno de los principales valedores que Gómez Reino ya tiene asegurados para el nuevo cargo. De hecho, hace algunas semanas, en la presentación de la memoria judicial de 2025, Gómez sólo mencionó un nombre a la hora de dar a conocer datos y valoraciones: el de Gómez-Reino. Y fue para hablar bien de él.

El aspirante que ha abierto la carrera por la sucesión al frente del TSJIB también habría contactado con Jueces para la Democracia, asociación de perfil ideológico muy próximo al suyo, para obtener más apoyos a su candidatura.

Las fuentes que informan a OKBALEARES de todos estos movimientos señalan que Gómez Reino ha iniciado tan pronto sus movimientos porque en el CGPJ le habrían trasladado que él no sería su principal opción porque el gran organismo de los jueces le habría trasladado que quizás ha llegado el momento de poner a una mujer al frente del Tribunal Superior de Justicia.

Ninguna mujer (ni tampoco ningún magistrado varón) ha manifestado por ahora su voluntad de apuntarse a esta carrera que por ahora libra en solitario Gómez Reino.

Para presidir un Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en España, por tanto, también el de Baleares, el candidato debe ser magistrado y contar con una antigüedad mínima de 10 años en la carrera judicial, según los requisitos generales de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para acceder a la categoría de magistrado y puestos de alta responsabilidad, siendo el nombramiento discrecional por el CGPJ.

Atendiendo a las preferencias que habría manifestado el CGPJ para que sea una mujer (y no Gómez Reino) quien suceda a Carlos Gómez, hay varias magistradas en Baleares que cumplen con los requisitos. Sólo en la Audiencia Provincial ya hay dos que se ajustan al perfil.