Violaciones, películas porno y grabaciones en la ducha: el infierno sexual de tres niños a manos de su padrastro

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este lunes 18 de mayo para juzgar a un auténtico ‘monstruo sexual’ acusado de violar y maltratar de forma continuada a sus tres hijastros, todos ellos menores de edad, durante un periodo de tres años. Por la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicita para el procesado una pena que asciende a los 39 años de prisión por hasta cinco delitos diferentes.

Según el escrito de acusación, los hechos se desarrollaron entre noviembre de 2016 y junio de 2019. Durante ese intervalo de tiempo, el padrastro sometió a los tres menores a un constante clima de terror debido a sus comportamientos violentos. Entre los actos descritos, se detalla que el acusado se bajaba los pantalones y se tocaba los genitales en presencia de los niños, además de obligarles a ver películas de contenido pornográfico. En otra ocasión, el individuo llegó a grabar a una de las víctimas sin su consentimiento mientras se duchaba.

La situación revistió aún mayor gravedad cuando el procesado dio un paso más en las agresiones, sometiendo a una de sus hijastras a tocamientos de carácter sexual para, posteriormente, llegar a violarla. Asimismo, el acusado obligó a los tres menores a presenciar reiteradas agresiones físicas y verbales dirigidas hacia su ex pareja, quien es la madre de las víctimas.

Como consecuencia directa de este calvario, los tres niños han sufrido graves reacciones psicológicas y han desarrollado un temor extremo hacia el procesado. De hecho, siete años después de que cesaran los abusos, todos ellos continúan recibiendo terapia psicológica para intentar superar secuelas de las que aún no se han recuperado.

Por todo ello, el Ministerio Público solicita una condena global de 39 años de cárcel al considerarlo supuesto autor de los delitos de abuso sexual, maltrato psíquico habitual, exhibicionismo, utilización de un menor de edad para la elaboración de material pornográfico y exhibición de pornografía.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía reclama que se le prive de la patria potestad respecto a las víctimas y se le imponga el pago de una indemnización económica que suma un total de 72.000 euros por los daños causados.

La vista oral arrancará este lunes a partir de las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma y está previsto que el proceso judicial continúe el próximo jueves.