Muere en plena calle tras una pelea en un bar de Palma: la Policía Nacional investiga qué ocurrió

La noche acabó en tragedia en Palma. Lo que comenzó como una fuerte discusión dentro de un conocido bar de la barriada de Es Molinar terminó horas después con un hombre muerto en plena calle y una investigación policial rodeada de incógnitas.

Según ha podido saber OKBALEARES, los hechos ocurrieron a última hora del pasado sábado, cuando dos hombres de nacionalidad española protagonizaron una acalorada disputa en el interior de un establecimiento de ocio de la zona. La tensión fue creciendo delante de numerosos testigos hasta que, en un momento dado, uno de ellos, un hombre de unos 55 años, perdió completamente el control y propinó un violento puñetazo a su oponente.

Los presentes aseguran que la víctima del golpe quedó totalmente paralizada tras recibir el impacto y que, sorprendentemente, ni siquiera respondió a la agresión. El ambiente dentro del local se volvió extremadamente tenso y muchos clientes comenzaron a temer que la situación pudiera acabar todavía peor.

Tras el incidente, el supuesto agresor abandonó el bar visiblemente alterado, muy nervioso y completamente fuera de sí. Algunos testigos relatan que salió del establecimiento caminando con dificultad, gesticulando y en un evidente estado de excitación. Nadie imaginaba entonces que apenas unos minutos después se produciría un desenlace absolutamente inesperado.

Cuando el hombre llegó a la calle Cortecera, en la zona del Coll d’en Rabassa, ocurrió la tragedia. Por causas que todavía se desconocen y que están siendo investigadas por la Policía Nacional, el individuo cayó desplomado en plena vía pública ante la sorpresa de varios vecinos. El hombre quedó inconsciente en el suelo y rápidamente se dio la voz de alarma.

Hasta el lugar se desplazaron varias ambulancias del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061), además de numerosas dotaciones de la Policía Nacional, agentes de la Policía Local de Palma, el médico forense y una comitiva judicial. Durante varios minutos, los sanitarios intentaron reanimar al hombre, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La escena generó una enorme expectación entre los vecinos de la zona, muchos de los cuales salieron de sus casas alarmados por el despliegue policial y sanitario. La calle quedó parcialmente acordonada mientras los investigadores realizaban las primeras inspecciones oculares y recopilaban testimonios para tratar de reconstruir con exactitud qué ocurrió realmente tras la pelea.

Ahora, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se ha hecho cargo de la investigación y permanece a la espera del informe forense definitivo, que será clave para determinar la causa exacta de la muerte. Por el momento, todas las hipótesis permanecen abiertas.

Sin embargo, numerosos testigos insisten en una cuestión que consideran fundamental: aseguran que el fallecido no recibió ningún golpe durante la pelea y que, de hecho, fue él quien agredió al otro hombre. «Es imposible que muriera por una paliza porque nadie le tocó», comentaban algunas personas presentes en el local.

La investigación tratará ahora de esclarecer si el hombre pudo sufrir algún problema cardíaco, una crisis derivada del estado de nervios o cualquier otra circunstancia médica repentina tras el altercado. Mientras tanto, el extraño caso ha causado una enorme conmoción tanto en Es Molinar como en Coll d’en Rabassa, donde muchos vecinos todavía no salen de su asombro por lo sucedido.